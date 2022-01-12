Один із найдешевших овочів стрімко дорожчає

З кінця грудня минулого року морква подорожчала в середньому на 19%

За рік популярний овоч зріс у ціні у 2,2 раза

В Україні ціна на моркву в середньому у 2,2 раза вища, ніж в аналогічний період минулого року. Про це повідомляють аналітики порталу East-fruit.

Зазначається, що ціни на моркву в Україні почали підвищуватися напередодні новорічних свят, при цьому темпи торгівлі в останні два тижні також поступово зростають.

«Підвищення цін на дану продукцію експерти пояснюють тим, що у багатьох місцевих виробників закінчуються запаси якісної моркви, при цьому оптові компанії та роздрібні мережі почали активно поповнювати запаси даного коренеплоду після новорічних свят», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ціни на моркву зараз знаходяться в діапазоні від 7 до 11 грн/кг, з кінця грудня минулого року морква подорожчала в середньому на 19%.

«Більшість ключових гравців ринку сходяться на думці, що поточне подорожчання є тимчасовим, і більш активного зростання цін слід очікувати все ж трохи ближче до кінця сезону», – прогноз аналітиків.

Раніше повідомлялося, що після Нового року зросли ціни на овочі.

Сьогодні ж стало відомо, що ціни на десятки товарів будуть перевіряти щодня: уряд оприлюднив список.

Згодом з’явився детальний список товарів, ціни на які контролюватиме уряд.

Раніше стало відомо, що Держава регулюватиме ціни на батон та олію.

До слова, радник президента Олег Устенко, реагуючи на подорожчання продуктів харчування, анонсував запровадження продуктових карток, які будуть діяти через додаток «Дія». Таким чином влада намагатиметься підтримати найбільш вразливі верстви населення.