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    Цибуля в Україні подорожчає. Фермери пояснили причину

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    На урожай цибулі вплинули складні погодні умови - Цибуля в Україні подорожчає. Фермери пояснили причину
    На урожай цибулі вплинули складні погодні умови
    Фото з відкритих джерел

    Фермери у соціальних мережах розповідають про суттєве зменшення врожаю у порівнянні з минулим роком

    Нинішній сезон виявився складним для вирощування цибулі. Перепади температури призвели до того, що на цьогорічному врожаї прогресує цілий ряд захворювань, повідомляє Napensii.ua.

    Особливо складним виявилося вирощування цибулі у південних областях України, де традиційно зосереджені найбільші обсяги культури.

    «Через перепади погоди на цибулі прогресує масовий розвиток цілого ряду хвороб: стемфіліума, пероноспорозу, альтернаріозу, а також бактеріозів», – зазначають фермери.

    Учасники ринку повідомляють, що у Дніпропетровській області вал цибулі на 50% менше в порівнянні з минулим роком. Неофіційна інформація про зниження загального валу є і по інших регіонах.

    На сьогодні гуртові партії цибулі в Дніпрі продають по 7 грн за кг, в Маріуполі по 8-9 грн, а в Одесі по 7-7,5 грн. На думку фермерів, така ціна є виправданою, але надалі вона зростатиме. Поки виробники збувають некондиційний товар з уражених полів, вона істотно не підніметься. Однак дефіцит якісної цибулі для зберігання рано чи пізно змусить ціни йти вгору.

    Нагадаємо, в Україні зменшилась кількість яєць – за даними Держстату, за рік виробництво впало на 15%.

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    Теги: ціни фермерство овочі
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    Цибуля в Україні подорожчає. Фермери пояснили причину