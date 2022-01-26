Хліб, м'ясо, молоко стрімко дорожчають, а експортери зерна тішаться рекордами

Україна збільшує обсяги експорту продовольства. При цьому вітчизняна продовольча безпека викликає певне занепокоєння

2021 року частка агропродовольчої продукції в загальному експорті України становила 41 %. Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» академік Національної академіх аграрних наук Микола Пугачов.

За його словами, характерною рисою минулого року для вітчизняного аграрного сектору економіки стала низка рекордів за обсягами поставок сільгосппродукції на зарубіжні ринки.

Зокрема, за підсумками календарного 2021 року зафіксовано найбільші в історії України обсяги експорту пшениці (20071 тис. тонн), м’яса птиці (459 тис. тонн), заморожених ягід та інших фруктів (76 тис. тонн), макаронних виробів (38 тис. тонн), зазначив експерт.

Згідно з даними Державної митної служби України, за підсумками 2021 року Україна експортувала агропродовольства на суму $27,9 млрд, майже на 25 % перевищивши рекордний показник 2020 року у $22,4 млрд. Таким чином, наша країна четвертий рік поспіль оновлює історичний рекорд аграрного експорту.

Основним споживачем харчів з України з а підсумками року виявився Китай. Піднебесна імпортувала українського продовольства на суму $4286 млн. Частка Китаю у вітчизняному експорті агропродовольства становила торік понад 15 %.

Основними споживачами вітчизняної сільгосппродукції також стали:

Індія ($1954 млн),

Нідерланди ($1767 млн),

Єгипет ($1601 млн),

Туреччина ($1465 млн),

Іспанія ($1171 млн),

Польща ($1073 млн),

Німеччина ($851 млн).

Індонезія ($761 млн),

Італія ($748 млн)

Ключовими продуктами вітчизняного аграрного експорту традиційно стали зернові та олійні культури, різні олії, залишки харчової і переробної промисловості, а також м’ясо та субпродукти, на які припадає близько 87 % його вартісних обсягів.

Слід зазначити, що на тлі рекордних обсягів експорту вітчизняного продовольства, внутрішньоукраїнська продовольча безпека викликає певне занепокоєння.

Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», доктор економічних наук Інна Сало прогнозує вже упродовж першого кварталу 2022 року подорожчання основних харчових продуктів, зокрема, овочів та м’яса, на 15-20%. Основні причини подорожчання – зростання цін на енергоносії. Також певну роль відіграє дефіцит деяких товарів, зокрема, пшениці продовольчих класів,

Раніше ексміністр економіки спрогнозував, що ціни на продукти в Україні зростатимуть дуже стрімко.

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