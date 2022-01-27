Лікарі назвали овочі, що провокують рак

Вчені попереджають, що консервовані овочі підвищують ризик розвитку раку

Вчені з Світового фонду дослідження раку повідомили, що консервовані овочі, які не містять крохмалю, підвищують ризик розвитку онкологічних захворювань. Про це пише Express.

Зазначається, що продукти піддаються консервації для того, щоб повільніше псувалися, одночасно зберігши їх поживні властивості та смакові якості. Для цього в продукти додається сіль та кислота.

Дослідники повідомили, що високий вміст солі змінює в'язкість слизу, що захищає стінки шлунка, а також посилює вироблення сполук, що містять нітрозогрупу.

Надмірне вживання солі може призвести до первинного пошкодження клітин, і як наслідок – раку.

Існує багато можливих симптомів раку шлунка, але їх важко помітити. За даними NHS, вони можуть впливати на ваше травлення, наприклад:

Печія або кислотний рефлюкс

Проблеми з ковтанням (дисфагія)

Симптоми розладу травлення, наприклад, сильна відрижка

Дуже швидке відчуття насичення під час їжі

Втрата апетиту або втрата ваги без видимих причин

Біль у верхній частині живота

Відчуття втоми або відсутність енергії.

Нагадаємо, багато видів раку можна вилікувати, якщо діагностувати захворювання на ранній стадії. Тому варто знати ознаки, котрі свідчать про онкологічне захворювання.

Також, раніше стало відомо, що група вчених із США, Індії та Великобританії представила клінічні докази того, що за допомогою інноваційного аналізу крові можна виявляти скупчення ракових клітин у пацієнтів, які не мають симптомів.

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