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    Економіка та фінанси

    Експортер пояснив, як його бізнес страждає від посилення гривні

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    Торгували, торгували в третьому кварталі, наторгували нуль -&nbsp;співвласник компанії &laquo;Молочний альянс&raquo; - Експортер пояснив, як його бізнес страждає від посилення гривні
    Торгували, торгували в третьому кварталі, наторгували нуль - співвласник компанії «Молочний альянс»

    Падіння ціни валюти на 10% при постійному рівні витрат в гривні, з'їло весь прибуток, - Деркач

    Відомий бізнесмен, співвласник компанії «Молочний альянс» Олександр Деркач заявляє, що його бізнес страждає від посилення гривні.

    Про це Деркач написав на своїй сторінці у Facebook.

    За словами бізнесмена, сьогодні зранку обговорили підсумки роботи холдингу «Молочний альянс» з експорту.

    «Торгували, торгували в третьому кварталі, наторгували нуль. Падіння ціни валюти на 10%, незрозуміло за рахунок якої економіки, при постійному рівні витрат в гривні, з'їло весь прибуток», - поскаржився бізнесмен.

    Нагадаємо, група компаній АТ «Молочний Альянс» об'єднує потужні підприємства з виробництва та реалізації основних видів молочної продукції, лідер молочної галузі України.

    Як повідомлялося, наприкінці літа цього року Олександр Деркач заявляв, що ціни на молочну сировину в Україні перевищили європейські.

    Відзначимо, за оцінками аналітиків цієї осені курс долара може досягнути рекордно низької за чотири роки позначки, опустившись нижче 24 грн/$.

    Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день.

    За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

    Як повідомлялося, 31 липня гривня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

    25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижче курс був тільки в січні 2016 року.

    У жовтні вартість валюти значно подорожчала в перші дні місяця, однак потім знову стабілізувалася до близько 24,4-24,6 грн/$.

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