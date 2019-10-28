Експортер пояснив, як його бізнес страждає від посилення гривні



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Торгували, торгували в третьому кварталі, наторгували нуль - співвласник компанії «Молочний альянс»

Падіння ціни валюти на 10% при постійному рівні витрат в гривні, з'їло весь прибуток, - Деркач

Відомий бізнесмен, співвласник компанії «Молочний альянс» Олександр Деркач заявляє, що його бізнес страждає від посилення гривні.

Про це Деркач написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами бізнесмена, сьогодні зранку обговорили підсумки роботи холдингу «Молочний альянс» з експорту.

«Торгували, торгували в третьому кварталі, наторгували нуль. Падіння ціни валюти на 10%, незрозуміло за рахунок якої економіки, при постійному рівні витрат в гривні, з'їло весь прибуток», - поскаржився бізнесмен.

Нагадаємо, група компаній АТ «Молочний Альянс» об'єднує потужні підприємства з виробництва та реалізації основних видів молочної продукції, лідер молочної галузі України.

Як повідомлялося, наприкінці літа цього року Олександр Деркач заявляв, що ціни на молочну сировину в Україні перевищили європейські.

Відзначимо, за оцінками аналітиків цієї осені курс долара може досягнути рекордно низької за чотири роки позначки, опустившись нижче 24 грн/$.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день.

За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомлялося, 31 липня гривня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижче курс був тільки в січні 2016 року.

У жовтні вартість валюти значно подорожчала в перші дні місяця, однак потім знову стабілізувалася до близько 24,4-24,6 грн/$.

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