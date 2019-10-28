Експортер пояснив, як його бізнес страждає від посилення гривні
Падіння ціни валюти на 10% при постійному рівні витрат в гривні, з'їло весь прибуток, - Деркач
Відомий бізнесмен, співвласник компанії «Молочний альянс» Олександр Деркач заявляє, що його бізнес страждає від посилення гривні.
Про це Деркач написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами бізнесмена, сьогодні зранку обговорили підсумки роботи холдингу «Молочний альянс» з експорту.
«Торгували, торгували в третьому кварталі, наторгували нуль. Падіння ціни валюти на 10%, незрозуміло за рахунок якої економіки, при постійному рівні витрат в гривні, з'їло весь прибуток», - поскаржився бізнесмен.
Нагадаємо, група компаній АТ «Молочний Альянс» об'єднує потужні підприємства з виробництва та реалізації основних видів молочної продукції, лідер молочної галузі України.
Як повідомлялося, наприкінці літа цього року Олександр Деркач заявляв, що ціни на молочну сировину в Україні перевищили європейські.
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Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день.
За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.
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