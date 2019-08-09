Відомий бізнесмен б'є на сполох: ціни на молочну сировину в Україні перевищили європейські



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Деркач наголошує, що в Україні з початку року ціни на молочну продукцію зросли на 11%

«Тепер на полицях українських магазинів конкурують голландські і польські сири», - звернув увагу Олександр Деркач

Відомий бізнесмен, співвласник компанії «Молочний альянс» Олександр Деркач заявляє, що ціни на молочну сировину в Україні перевищили європейські. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Деркача, в українського агробізнесу є велика тривога через те, що на полицях магазинів вже не українські виробники конкурують між собою, а голландські з польськими.

«У першому півріччі в Україні вироблено 25 тис. тонн сирів, а імпорту завезено 5,8. У минулому році він зріс на 37% за рік, в цьому вже на 55%. У магазині імпортний сир того ж типу варто на 10-20% дешевше українського. Причина проста, як мукання. Ціни на молочну сировину в Україні вже перевищують європейські», - стверджує бізнесмен.

Деркач наголошує, що з початку року ціни на молочну продукцію зросли на 11%. «Наш ринок відкритий усім вітрам. Його ніхто не думає захищати. З ЄС до нас везуть все, що хочуть в будь-яких обсягах. Ми ж, встановлені ЄС для українських виробників мізерні квоти, вибираємо за 1 день. По тому ж маслу, наприклад», - зазначив Деркач.

Водночас бізнесмен запитує, як «наш фермер може конкурувати за ціною зі своїми польськими та голландськими колегами, якщо всі вони сидять на державних субсидіях, на які йде 20% бюджету ЄС».

«Це понад 30 млрд. євро в рік тільки на тваринництво, а в цілому на АПК - 100 млрд. Через те, що все молоко дотується державою, польський молокозавод платить за літр молока сорту «екстра» 9 грн., а наш 11.50. Як можна конкурувати з такою різницею в ціні? Йти вниз за якістю і ціною сировини, а відповідно і за якістю готової продукції?», - запитує Деркач.

Бізнесмен наголосив, що «у підсумку цей демпінговий дотаційний сир з Польщі, Голландії, Німеччини, Литви і тд. валить до нас потоком, вбиваючи місцевого виробника».

«Незабаром наш власник корови, який не зможе конкурувати з польським, заріже її. Він же не дурний годувати безкоштовно. Після чого ціни ще зростуть. На молоко, на кефір, на сир. А потім їх витіснить імпорт. З термінами зберігання до нескінченності. З відповідними «добавочку». Тому, що звичного натурального, з терміном реалізації 2-3 тижні, завезти не вийде. Відстані не ті», - написав Деркач і додав, що «корів уже активно ріжуть».

За словами Деркача, «якщо держава не почне захищати свій внутрішній ринок від демпінгового та дотаційного імпорту, тваринництво в країні піде під ніж».

За даними Державна служба статистики України, поголів'я корів в Україні на 1 вересня 2018 року скоротилося на 3,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. У 1980 році, в Україні було 27 млн голів великої рогатої худоби, а на 1 вересня 2018 року залишилося лише 2 млн. корів.

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