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    Економіка та фінанси

    В Україні у вересні подорожчають молочні продукти

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    Виробництво молока в Україні за шість місяців поточного року скоротилось на понад 3% слідом за зменшенням кількості корів - В Україні у вересні подорожчають молочні продукти
    Виробництво молока в Україні за шість місяців поточного року скоротилось на понад 3% слідом за зменшенням кількості корів

    Причиною для зростання цін є дефіцит молока-сировини, пов’язаний зі стрімким скороченням поголів’я корів - Асоціація виробників молока

    У вересні ціни на молоко та молочні продукти для споживача зростуть на 5% порівняно з червнем-липнем.

    Про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока.

    Зазначається, що за підсумками серпня молочний кошик вже подорожчав на 3%. 

    Серед причин для зростання цін називають дефіцит молока-сировини, пов’язаний зі стрімким скороченням поголів’я корів.

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    «За 6 місяців 2019 року тільки у промисловому секторі України вирізали 9700 голів, через що переробні підприємства недоотримали понад 160 тисяч тонн молока», - заявили в Асоціації.

    Ще однією причиною називають необхідність впровадження вимог нового харчового законодавства, що вимагає від молочних ферм оперативних і значних інвестицій у модернізацію і навчання персоналу.

    «Додатково погіршує ситуацію посилений податковий тиск. Так, ставка ПДВ на молочні продукти в Україні найвища в Європі - 20%, проти 7% -  у Німеччині, 5,5% - у Франції та 5% -  у Польщі. Експерти прогнозують продовження спаду виробництва у молочній галузі на фоні непрогнозованих умов ринку землі для господарств-виробників молока», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, виробництво молока в Україні за 6 місяців поточного року скоротилось на понад 3% слідом за зменшенням кількості корів.

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