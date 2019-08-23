В Україні у вересні подорожчають молочні продукти



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Виробництво молока в Україні за шість місяців поточного року скоротилось на понад 3% слідом за зменшенням кількості корів

Причиною для зростання цін є дефіцит молока-сировини, пов’язаний зі стрімким скороченням поголів’я корів - Асоціація виробників молока

У вересні ціни на молоко та молочні продукти для споживача зростуть на 5% порівняно з червнем-липнем.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока.

Зазначається, що за підсумками серпня молочний кошик вже подорожчав на 3%.

Серед причин для зростання цін називають дефіцит молока-сировини, пов’язаний зі стрімким скороченням поголів’я корів.

«За 6 місяців 2019 року тільки у промисловому секторі України вирізали 9700 голів, через що переробні підприємства недоотримали понад 160 тисяч тонн молока», - заявили в Асоціації.

Ще однією причиною називають необхідність впровадження вимог нового харчового законодавства, що вимагає від молочних ферм оперативних і значних інвестицій у модернізацію і навчання персоналу.

«Додатково погіршує ситуацію посилений податковий тиск. Так, ставка ПДВ на молочні продукти в Україні найвища в Європі - 20%, проти 7% - у Німеччині, 5,5% - у Франції та 5% - у Польщі. Експерти прогнозують продовження спаду виробництва у молочній галузі на фоні непрогнозованих умов ринку землі для господарств-виробників молока», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, виробництво молока в Україні за 6 місяців поточного року скоротилось на понад 3% слідом за зменшенням кількості корів.