Наглядова рада Укрзалізниці покриває корупційні оборудки?



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Член Наглядової ради «Укрзалізниці» Крістіан Кун раніше керував Литовської залізницею

Член Наглядової ради «Укрзалізниці» Крістіан Кун лобіює інтереси компаній Казахстану?

Член Наглядової ради «Укрзалізниці» Крістіан Кун лобіює інтереси казахських компаній, проте головний борець з корупцією в УЗ - Сергій Лещенко - не реагує. Про це йдеться в матеріалі «Главкому» «Укрзалізниця». Примус до ефективності».

Повідомляється, що член Наглядової ради «Укрзалізниці» Крістіан Кун, який раніше керував Литовської залізницею, зараз паралельно із наглядовою радою УЗ входить ще й до ради директорів «Казахстанських залізниць» і лобіює інтереси компаній Казахстану.

«Починаючи від закупівлі масел та поставки нових коліс для рухомого складу компанією «Проммашкомплект» - їхня продукція зараз сертифікується в Україні під його (Куна – ред.) «патронатом» і закінчуючи рейками «Актюбінського рельсобалочного заводу». Це казахстанське підприємство вже сертифікувало своє виробництво за українським ДСТУ та готується взяти участь у масштабному тендері на закупівлю 21 тис тон рейок, призначеному на 7 жовтня. При тому, що і масла, і рейки нічим не гіршої якості виробляють в Україні», - йдеться в матеріалі.

Проте, його колега по Наглядовій раді УЗ, який відповідає за подолання корупції на залізниці – Сергій Лещенко – на ці зловживання не реагує.

«Лещенко нічого підозрілого в діяльності свого колеги не помітив. Його увага зараз прикута до двох питань, які він найчастіше піднімає в своїх інтерв'ю: повернення своєї оплати праці до докарантинного рівня і боротьбою проти введення KPI для наглядових рад», - зазначається в статті.

Також в матеріалі йдеться, що Крістіан Кун є одним з найбільш високооплачуваних членів Наглядової Ради «Української залізниці». Згідно з даними, які оприлюднила народний депутат від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк, з вересня 2019 року по 30 квітня 2020 року він отримав 11,7 млн грн.

Нагадаємо, раніше політолог Ростислав Балабан заявив, що Наглядова рада «Укрзалізниці» неефективна. На його думку, наглядова рада не виконали ту місію, яка на неї покладалася, і її потрібно ліквідувати та продумати інший - зрозумілий і прозорий механізм.

В свою чергу ексдиректор з розвитку бізнесу «Укрзалізниці» Андрій Рязанцев повідомив, що Наглядова рада «Укрзалізниці» зірвала отримання кредиту ЄБРР на закупівлю нових вагонів, при цьому держава зобов'язана сплатити банку 85 млн грн комісії за невикористання кредиту.