Залізниця закуповує дизпаливо за завищеною ціною, а штатні антикорупціонери мовчать?



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Запланована закупівля 238 тис. тонн дизельного палива за середньорічною ціною 29,1 тис. грн за тонну, хоча середня оптова ціна дизпалива в 2020 році становить менше 20 тис. грн за тонну

Відповідальний за боротьбу з корупцією на залізниці Лещенко не реагує на купівлю дизпалива за завищеною ціною

Член Наглядової ради «Укрзалізниці», відповідальній за боротьбу з корупцією, Сергій Лещенко «не помічає» закупівлю держкомпанією дизпалива за завищеною ціною. Про це йдеться в матеріалі «Главкому» – «Укрзалізниця». Примус до ефективності».

За інформацією «Главкому», члени наглядової ради «Укрзалізниці» кілька місяців обговорювали проєкт консолідованого фінансового плану компанії, який після затвердження урядом влітку поточного року був розкритикований фахівцями.



Зокрема, гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак звернув увагу, що план не містить жодної конкретної цифри і показника щодо операційної ефективності УЗ. Але в ньому передбачена закупівля дизпалива для «Укрзалізниці» за значно завищеною ціною, що, чомусь, «не помітив» головний антикорупціонер в Наглядовій раді – Сергій Лещенко.



«Запланована закупівля 238 тис. тонн дизельного палива за середньорічною ціною 29,1 тис. грн за тонну (з ПДВ), хоча середня оптова ціна дизпалива в 2020 році становить менше 20 тис. грн за тонну з ПДВ. Цю «дивину» з корупційним відтінком упритул не помітив головний борець з корупцією на залізниці ексдепутат Сергій Лещенко, член відразу двох комітетів – з корпоративного управління і антикорупції та комплайенсу», - повідомляє «Главком».



За інформацією видання, результатом діяльності Сергія Лещенка в Наглядовій раді за пів року є те, що він намагався розібратися в роботі структур безпеки «Укрзалізниці», а потім підготував «революційну» пропозицію перейменувати Департамент економічної безпеки в Апарат директора з економічної безпеки «Укрзалізниці». Наглядова рада ініціативу підтримала.



«Як це допоможе розслідуванню величезної кількості кримінальних справ (тільки в НАБУ – 21 справа на 1,1 млрд грн збитку) незрозуміло», – зазначається в матеріалі.



Нагадаємо, раніше ексдиректор з розвитку бізнесу «Укрзалізниці» Андрій Рязанцев повідомив, що Наглядова рада «Укрзалізниці» зірвала отримання кредиту ЄБРР на закупівлю нових вагонів, при цьому держава зобов'язана сплатити банку 85 млн грн комісії за невикористання кредиту. Внаслідок цього, за його словами, виробництво українських вагонів скоротилося на 70%.

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