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    Економіка та фінанси

    Замість ремонту поїзда, «Укрзалізниця» купила дві елітні автівки за 9 млн грн

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    Машини перекинули&nbsp;<span>на баланс Одеської дороги, де вони припадали пилом у гаражі</span> - Замість ремонту поїзда, «Укрзалізниця» купила дві елітні автівки за 9 млн грн
    Машини перекинули на баланс Одеської дороги, де вони припадали пилом у гаражі
    Фото: Сергій Лещенко, Facebook

    Матеріали аудиторської перевірки афери передали в НАБУ

    Укрзалізниця замість ремонту дизель-поїзда гроші перекинули на закупівлю двох лімузинів Audi А8 Long по 4,5 млн грн кожен.

    Про це заявив член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, купівля лімузинів відбулася за часів минулого керівника залізниці Євгена Кравцова і ретельно приховувалася. «Покупку оформили без тендера, а купили через страхову фірму, засновником якої значиться філія «Одеська залізниця». Після цього машини перекинули на баланс Одеської дороги, але боялися експлуатувати через резонанс, що почався. У підсумку, машини стояли в гаражі, припадали пилом, на одній з них зіпсувався акумулятор», - розповів Лещенко.

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    Замість ремонту поїзда, «Укрзалізниця» купила дві елітні автівки за 9 млн грн
    Замість ремонту поїзда, «Укрзалізниця» купила дві елітні автівки за 9 млн грн

    Наглядова рада «Укрзалізниці» призначила аудиторську перевірку цієї афери, яка виявила численні порушення. «Але її результати пів року не передавали в правоохоронні органи. На початку липня наглядова рада зажадала це зробити, але через місяць виявилося, що ... нічого не сталося. Тільки після чергового мого листа в кінці серпня матеріали були передані в НАБУ», - зазначив Лещенко.

    Нагадаємо, в кінці січня 2020 року Кабінет міністрів погодив звільнення Євгена Кравцова з посади голови правління УЗ. Сам Кравцов про рішення піти із займаної посади заявив ще в кінці грудня 2019 року. За його словами, він має намір перейти в публічний сектор.

    До слова, член Наглядової ради «Укрзалізниці», відповідальній за боротьбу з корупцією, Сергій Лещенко «не помічає» закупівлю держкомпанією дизпалива за завищеною ціною. 

    Сергій Лещенко корупція в Україні Укрзалізниця автомобіль
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