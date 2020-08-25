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    Економіка та фінанси

    Енергетики вимагають від Міністерства інфраструктури знизити, а не підвищувати залізничні тарифи

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    Через збільшення тарифів на вантажні перевезення,&nbsp;вартість перевезення палива зросте в середньому на 10-13% - звернення - Енергетики вимагають від Міністерства інфраструктури знизити, а не підвищувати залізничні тарифи
    Через збільшення тарифів на вантажні перевезення, вартість перевезення палива зросте в середньому на 10-13% - звернення

    Збільшення тарифів на вантажоперевезення суттєво вдарить підприємства вугільної та енергетичної галузі

    Зростання залізничних тарифів на вантажоперевезення збільшить транспортні витрати енергопідприємств на 150 млн грн у поточному році та ще на 1 млрд грн. – в наступному, що призведе до катастрофи в галузі. Про це йдеться у зверненні Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу до прем’єр-міністра, міністра інфраструктури та т.в.о. міністра енергетики.

    У Федерації зазначили, що вугільна та енергетична галузі є основними користувачами послуг АТ «Укрзалізниця» та забезпечують близько 10% її вантажопотоку, і збільшення тарифів на вантажоперевезення суттєво вдарить по підприємствам галузі.

    «Залізниця – практично безальтернативний спосіб транспортування вугілля, мазуту для потреб ТЕС. Безперебійна робота залізниці та тарифне навантаження суттєво впливають на стабільну роботу та фінансовий стан підприємств галузі», - наголошується в зверненні.

    Автори звернення вважають, що в разі ухвалення проекту наказу Міністерства інфраструктури «Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ним послуги», яким передбачено двоетапне підвищення тарифів на перевезення порожніх вагонів з-під вивантаження палива - з 1 вересня поточного року та з 1 січня наступного -  вартість перевезення палива зросте в середньому на 10-13%.

    «За оцінками Федерації у випадку впровадження в дію Проекту Наказу вартість перевезення палива для потреб ТЕС зросте в середньому на +30-40 грн або на +10-13%, а транспортні витрати підприємств галузі зростуть до кінця 2020 року на 150 млн грн, та ще на 1 млрд грн у 2021 році», - зазначається в зверненні.

    У Федерації наголосили, що збільшення витрат на транспортування суттєво погіршить ситуацію у вугільній та енергетичній галузі, які нині, зокрема через кризу, мають мільярдні збитки. Та закликали уряд не підвищувати тарифи на залізничні перевезення, а знизити їх.

    Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявляв, що підняття тарифів «Укрзалізницею» на вантажоперевезення буде катастрофою для підприємств-експортерів, наголосивши, що це призведе до подорожчання їх продукції і втрати конкурентоспроможності на світових ринках.

    Водночас експерший заступник Міністра промислової політики України Сергій Грищенко наголошував, що від стабільної роботи «Укрзалізниці» залежить вся економіка країни, і в умовах кризи не можна піднімати тарифи на вантажоперевезення, оскільки це вдарить по базовим галузям.

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