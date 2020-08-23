Шмигаль розвінчав міфи про зростання мінімальної зарплати



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Зростання «мінімалки» буде майже непомітним як для людей, так і для економіки Фото Геннадія Мінченка/Укрінформ

Прем’єр пояснив, навіщо потрібно невелике підвищення «мінімалки»

Заплановане на вересень підвищення мінімальної зарплати на 277 гривень не повинно викликати шоку у бізнесу. Таку думку озвучив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю «Укрінформу».

«При 5000 гривнях ніяких шоків не буде – підприємці додаткового навантаження не помітять. Що стосується 6000 грн – є різні думки. Ми бачимо, що конкуренція за робочу силу останнім часом стимулювала бізнес в питаннях ефективності і підняття зарплат. Таких підприємств близько 80%, інші повинні підтягуватися. У будь-якому випадку, рівень мінімальної зарплати – важливий баланс між реальним сектором економіки і соціальним обов’язком держави», – сказав Шмигаль.

За його словами, уряд разом з експертами проаналізував наслідки і переваги поступового зростання мінімальної зарплати, тому нинішнє підвищення з 4723 до 5000 грн «буде майже непомітним як для людей, так і для економіки».

Втім, на думку прем’єра, провести підвищення все одно необхідно. Шмигаль пояснив, що зараз в Україні спостерігається низька інфляція, сповільнюється споживчий попит і «охолоджується» економіка, що є передвісниками економічної кризи. Це може призвести спочатку до проблем із зарплатами у підприємств і відсутністю оборотного капіталу у банків, а потім настануть банкрутства.

«Тому наше завдання сьогодні розігріти економіку і підвищити споживчий попит. Перший крок в цьому напрямку – допомога пенсіонерам. Ми проіндексували пенсії, зробили відповідні доплати. Це важлива складова соціальної підтримки з боку держави та ефективний механізм м’якого стимулювання споживчого попиту. Тепер треба зробити другий крок», – зазначив Шмигаль.

За його словами, підвищення мінімальної зарплати дозволить вивести в офіційну площину велику суму фонду оплати праці, а також підтримає працівників бюджетної сфери з невисоким доходом.

Нагадаємо, з січня 2020 року мінімальна зарплата в Україні становить 4723 гривні. У 2019 «мінімалка» була на рівні 4173 гривень, в 2018 році – 3723 гривні. Нещодавно Кабмін за дорученням президента Володимира Зеленського запланував три підвищення мінзарплати:

з 1 вересня 2020 року – до 5000 гривень;

з 1 січня 2021 року – до 6000 гривень;

з 1 липня 2021 року – до 6500 гривень.

Говорячи про підвищення мінімальної зарплати в Україні, Зеленський відзначав, що це «виглядає цілком реалістично».

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Джерело: Сегодня