  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    США і ЄС домовилися щодо зниження мит

    • Розсилка
    <p>Сполучені Штати знизять на 50% свої мита на певні продукти, що імпортуються з ЄС</p> - США і ЄС домовилися щодо зниження мит

    Сполучені Штати знизять на 50% свої мита на певні продукти, що імпортуються з ЄС

    Зниження американських мит також буде зроблено на основі режиму найбільшого сприяння, заднім числом з 1 серпня 2020 року

    Сполучені Штати і Європейський Союз підписали угоду про пакет заходів щодо зниження мит, який расширить доступ до експортних ринків США і ЄС.

    Про це повідомляє Голос Америки.

    Це перше зниження мит, узгоджене США і ЄС за більш ніж два десятиліття. Про це повідомили торговий представник США Роберт Лайтхайзер і торговий комісар Європейського Союзу Філ Хоган.

    Як говориться у тексті заяви, ЄС скасує мита на імпорт живих і заморожених лобстерів з США. ЄС скасує ці тарифи на основі режиму найбільшого сприяння заднім числом, починаючи з 1 серпня 2020 року. Ці мита скасовуються на п’ять років, а Єврокомісія негайно почне процедури, спрямовані на те, щоб такі зміни носили постійний характер.

    Сполучені Штати знизять на 50% свої мита на певні продукти, що імпортуються з ЄС, середньорічною вартість у 160 мільйонів доларів, включно з певними кулінарними напівфабрикатами, деякими видами кришталевого посуду, препаратами для обробки поверхонь, ракетним паливом, запальничками для сигарет.

    Зниження американських мит також буде зроблено на основі режиму найбільшого сприяння, заднім числом з 1 серпня 2020 року.

    «У рамках поліпшення відносин між ЄС і США ця взаємовигідна угода принесе позитивні результати як американській, так і європейській економіці. 

    Ми хотіли б, щоб цей митний пакет ознаменував початок процесу, який призведе до додаткових угод, які створюють більш вільну, справедливу і обопільну трансатлантичну торгівлю», – заявили посол Лайтхайзер і комісар Хоган.

    Нагадаємо, введення мита на імпорт дизельного пального в нинішніх умовах ослабить український ринок і зроблять його вразливим у випадку перебоїв з поставками.

    Читайте також:
    Оновлення Угоди про асоціацію з ЄС відкриє нові можливості для малого та середнього бізнесу, – Стефанішина

     

    ЄС США тарифи імпорт продукти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ