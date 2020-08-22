США і ЄС домовилися щодо зниження мит



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Сполучені Штати знизять на 50% свої мита на певні продукти, що імпортуються з ЄС

Зниження американських мит також буде зроблено на основі режиму найбільшого сприяння, заднім числом з 1 серпня 2020 року

Сполучені Штати і Європейський Союз підписали угоду про пакет заходів щодо зниження мит, який расширить доступ до експортних ринків США і ЄС.

Про це повідомляє Голос Америки.

Це перше зниження мит, узгоджене США і ЄС за більш ніж два десятиліття. Про це повідомили торговий представник США Роберт Лайтхайзер і торговий комісар Європейського Союзу Філ Хоган.

Як говориться у тексті заяви, ЄС скасує мита на імпорт живих і заморожених лобстерів з США. ЄС скасує ці тарифи на основі режиму найбільшого сприяння заднім числом, починаючи з 1 серпня 2020 року. Ці мита скасовуються на п’ять років, а Єврокомісія негайно почне процедури, спрямовані на те, щоб такі зміни носили постійний характер.

Сполучені Штати знизять на 50% свої мита на певні продукти, що імпортуються з ЄС, середньорічною вартість у 160 мільйонів доларів, включно з певними кулінарними напівфабрикатами, деякими видами кришталевого посуду, препаратами для обробки поверхонь, ракетним паливом, запальничками для сигарет.

Зниження американських мит також буде зроблено на основі режиму найбільшого сприяння, заднім числом з 1 серпня 2020 року.

«У рамках поліпшення відносин між ЄС і США ця взаємовигідна угода принесе позитивні результати як американській, так і європейській економіці.

Ми хотіли б, щоб цей митний пакет ознаменував початок процесу, який призведе до додаткових угод, які створюють більш вільну, справедливу і обопільну трансатлантичну торгівлю», – заявили посол Лайтхайзер і комісар Хоган.

Нагадаємо, введення мита на імпорт дизельного пального в нинішніх умовах ослабить український ринок і зроблять його вразливим у випадку перебоїв з поставками.

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