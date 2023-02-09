Енергоатом готує контракт з однією з найбільших уранових компаній світу

Співпраця гарантуватиме стабільне постачання ядерного палива Енергоатому

Енергоатом та Cameco погодили комерційні умови на постачання до 2035 року природного гексафториду урану, який використовуватиметься при виробництві ядерного палива для українських АЕС. Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

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«Компанії досягли домовленостей щодо укладення 12-річної угоди, яка діятиме з 2024-го по 2035 рік. Відтак Cameco забезпечуватиме 100% потреб Енергоатома в гексафториді урану (зокрема уран та послуги з конверсії) для реакторів Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС протягом терміну дії контракту», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що така співпраця гарантуватиме стабільне постачання ядерного палива Енергоатому. Наразі узгоджено ключові комерційні умови, проте сам контракт ще підлягає остаточному погодженню.

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«Енергоатом і надалі працюватиме над досягненням енергетичної незалежності України. Розвиток співпраці між компаніями у питанні виробництва й постачання ядерних матеріалів та ядерного палива – одні з найважливіших умов для подальшого безпечного функціонування вітчизняної атомної генерації», – сказав президент Енергоатому Петро Котін.

Контракт також передбачатиме можливість забезпечення компанією Cameco потреб у природному гексафториді урану для реакторів Запорізької АЕС, щойно контроль над атомною станцією повернуть її законному оператору.

Президент і головний виконавчий директор компанії Cameco Тім Гітцель зазначив, що Cameco неймовірно пишається ключовою роллю, яку відіграватиме у допомозі Україні в отриманні енергетичної незалежності від Росії.

«Країни в усьому світі прагнуть відійти від Росії, щоб забезпечити свою енергетичну безпеку, водночас підтверджуючи свою відданість безвуглецевій атомній енергетиці, що є важливим елементом у досягненні нульових показників викидів», – наголосив він.

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Зазначимо, що за підсумками 2021 року обсяг виробництва урану компанією Cameco становив 9% від його загальносвітового виробництва. Наразі Cameco є одним із найбільших у світі виробників природного урану та надавачем послуг з його конверсії.

Нагадаємо, нещодавно Енергоатом попередив про реальну небезпеку ядерної та радіаційної катастрофи.