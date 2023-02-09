Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Енергоатом готує контракт з однією з найбільших уранових компаній світу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Енергоатом готує контракт з однією з найбільших уранових компаній світу
фото ілюстративне

Співпраця гарантуватиме стабільне постачання ядерного палива Енергоатому

Енергоатом та Cameco погодили комерційні умови на постачання до 2035 року природного гексафториду урану, який використовуватиметься при виробництві ядерного палива для українських АЕС. Про це повідомляє пресслужба Енергоатому. 

«Компанії досягли домовленостей щодо укладення 12-річної угоди, яка діятиме з 2024-го по 2035 рік. Відтак Cameco забезпечуватиме 100% потреб Енергоатома в гексафториді урану (зокрема уран та послуги з конверсії) для реакторів Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС протягом терміну дії контракту», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що така співпраця гарантуватиме стабільне постачання ядерного палива Енергоатому. Наразі узгоджено ключові комерційні умови, проте сам контракт ще підлягає остаточному погодженню.

«Енергоатом і надалі працюватиме над досягненням енергетичної незалежності України. Розвиток співпраці між компаніями у питанні виробництва й постачання ядерних матеріалів та ядерного палива – одні з найважливіших умов для подальшого безпечного функціонування вітчизняної атомної генерації», – сказав президент Енергоатому Петро Котін.

Контракт також передбачатиме можливість забезпечення компанією Cameco потреб у природному гексафториді урану для реакторів Запорізької АЕС, щойно контроль над атомною станцією повернуть її законному оператору.

Президент і головний виконавчий директор компанії Cameco Тім Гітцель зазначив, що Cameco неймовірно пишається ключовою роллю, яку відіграватиме у допомозі Україні в отриманні енергетичної незалежності від Росії.

«Країни в усьому світі прагнуть відійти від Росії, щоб забезпечити свою енергетичну безпеку, водночас підтверджуючи свою відданість безвуглецевій атомній енергетиці, що є важливим елементом у досягненні нульових показників викидів», – наголосив він.

Зазначимо, що за підсумками 2021 року обсяг виробництва урану компанією Cameco становив 9% від його загальносвітового виробництва. Наразі Cameco є одним із найбільших у світі виробників природного урану та надавачем послуг з його конверсії.

Нагадаємо, нещодавно Енергоатом попередив про реальну небезпеку ядерної та радіаційної катастрофи.

Теги: Енергоатом послуги

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Незначні поштовхи нещодавно зафіксували системи сейсмічного моніторингу Хмельницької АЕС
Який землетрус можуть витримати українські АЕС: роз’яснення Енергоатома
Вчора, 14:29
Росатом платитиме колаборантам майже вдвічі менше
Росіяни зменшують зарплатню колаборантам на ЗАЕС – «Енергоатом»
1 лютого, 20:28
Росіяни посилюють репресії проти працівників ЗАЕС – Енергоатом
Росіяни посилюють репресії проти працівників ЗАЕС – Енергоатом
9 грудня, 2022, 16:26

Економіка

Енергоатом готує контракт з однією з найбільших уранових компаній світу
Енергоатом готує контракт з однією з найбільших уранових компаній світу
Де найбільші зарплати: аналітики назвали п'ять галузей
Де найбільші зарплати: аналітики назвали п'ять галузей
Влада розглядає можливість відмови від цінових обмежень на ринку електроенергії – Герус
Влада розглядає можливість відмови від цінових обмежень на ринку електроенергії – Герус
«Укрзалізниця» витрачала майже 500 тис. грн на акваріуми. Роз’яснення глави компанії
«Укрзалізниця» витрачала майже 500 тис. грн на акваріуми. Роз’яснення глави компанії
Аукціон у березні: Фонд держмайна продає Білгород-Дністровський порт
Аукціон у березні: Фонд держмайна продає Білгород-Дністровський порт
У власність України передано залізну руду російського олігарха Усманова
У власність України передано залізну руду російського олігарха Усманова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Тривога кілька хвилин: Путін почув потужну промову Зеленського (мапа)
25K
«Де свині зі свастиками?». Кислиця різко відреагував на заяву музиканта Pink Floyd на Радбезі ООН
17K
Хвилина мовчання: згадаймо телеоператора Павла Тимошенка
15K
У Німеччині занепокоєні поставками танків Leopard 2 Україні – Bloomberg
13K
Чому нас вчить кейс Арестовича?
11K
Окупанти розпочали великий наступ: ISW прогнозує контратаку ЗСУ

Новини

Росія підготувала тисячі одиниць техніки для великого наступу – ЗМІ
Сьогодні, 07:27
На Донбасі окупанти наступають на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:57
У Німеччині занепокоєні поставками танків Leopard 2 Україні – Bloomberg
Сьогодні, 00:31
Зеленський у Лондоні та $400 млн допомоги від Швеції. Головне за 8 лютого
Вчора, 22:12
ДБР зловило на хабарі ексначальника митного поста «Чорноморськ-порт»
Вчора, 22:06
Міноборони удосконалить військово-лікарські комісії: п'ять напрямків
Вчора, 21:48

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту