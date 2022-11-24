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Енергоатом попереджає про реальну небезпеку ядерної та радіаційної катастрофи

Наталія Сокирчук
glavcom.ua
Енергоатом попереджає про реальну небезпеку ядерної та радіаційної катастрофи
аварійний захист спрацював на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. Фото з відкритих джерел

Котін: «На Росію, зокрема на Росатом, мають бути накладені додаткові санкції»

Внаслідок ракетного обстрілу 23 листопада відбулося спрацювання аварійного захисту на низці атомних електростанцій. Обстріли РФ несуть реальну небезпеку ядерної та радіаційної небезпеки. Так прокоментував наслідки учорашнього обстрілу президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін в Telegram. 

Котін повідомив, що аварійний захист спрацював на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту із запуском усіх дизель-генераторів. Така ситуація склалася вперше за 40 років.

«Подібна ситуація передбачена регламентами експлуатації атомних станцій… Однак це не повинно заспокоювати. Адже існує реальна небезпека ядерної та радіаційної катастрофи, що несуть обстріли всієї території України російськими крилатими та балістичними ракетами, та величезний ризик ураження атомних станцій», – повідомив президент «Енергоатому».

Він наголосив, що подібні дії є шантажем усього світу, тому на Росію, зокрема на Росатом, мають бути накладені додаткові санкції.

«Тільки кардинальним посиленням тиску на кривавого агресора й подальшою його політичною, економічною, фінансовою ізоляцією тощо, а також продовженням надання Україні всієї необхідної зброї, міжнародне співтовариство може зупинити розв’язану кремлем злочинну війну і загрозу ядерного армагедону»,  – підсумував Котін.

У повідомленні зазначається, що станом на ранок 24 литопада Запорізька АЕС отримала живлення власних потреб від енергосистеми України. Крім того, проводяться пускові операції на енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. Протягом дня їх буде підключено до енергомережі.

Як повідомлялося, Збройні сили України під час учорашнього масованого обстрілу РФ збили 51 ракету окупантів із 67-ми та 5 безпілотників із 10-ти, випущених по Україні. В Укренерго повідомили, що енергетична система України поступово відновлюється після останньої масованої атаки Росії. Ситуація складна, втім контрольована.

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