Росіяни зменшують зарплатню колаборантам на ЗАЕС – «Енергоатом»

Працівники станції, які підписали контракт із окупантами, отримуватимуть майже вдвічі менше

Самопроголошене «керівництво» Запорізької АЕС зменшує заробітну плату на 45% тим, хто погодився перейти на бік ворога. Про це йдеться в повідомленні «Енергоатома».

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Пояснюють це тим, що станція зупинена, її блоки не експлуатуються, а тому і всі гроші виплачувати немає потреби.

«Раніше загарбники анонсували скасування трудового стажу і відпусток, зароблених в українському ВП ЗАЕС тими працівниками, які перейшли на бік ворога», – пишуть в «Енергоатомі», підсумовуючи, що загарбники вчергове порушують свої обіцянки, які раніше давали атомникам станції.

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У компанії вкотре закликають не підписувати жодних контрактів із ворогом, щоб не стати прямими посібниками агресора та не зруйнувати власне майбутнє.

«ДП «НАЕК «Енергоатом» гарантує, що відважний персонал Запорізької АЕС, який в умовах окупації продовжує зберігати вірність Україні, отримає всі обіцяні Компанією виплати. Зокрема, йдеться про заробітну плату, винагороди за підсумками 2022 року та премії до Дня енергетика», – наголошують у підприємстві.

Нагадаємо, що за повідомлення Генштабу ЗСУ, загарбники планують подавати електроенергію з тимчасово захопленої ЗАЕС до Росії.

До слова, після захоплення ЗАЕС окупанти неодноразово заявляли, що примусять станцію працювати на РФ. А в жовтні 2022 року Росія оголосила, що створює на захопленій ЗАЕС власне «підприємство».