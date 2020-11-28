Facebook оголосив дату запуску своєї криптовалюти

Facebook запустить свою криптовалюту на початку 2021 року

У червні Facebook оголосила про початок тестування криптовалюти Libra

Компанія Facebook готується запустити свою криптовалюту Libra в січні 2021 року. За даними джерел Financial Times, криптовалюта буде запущена в ще більш обмеженому форматі, ніж анонсувалося раніше, повідомляє Reuters.

Раніше Facebook планувала випустити кілька видів криптовалюти, а також «цифровий кошик» із них. Але наразі в планах тільки запуск Libra, яка буде забезпечуватися доларом. Інші варіанти валют з’являться пізніше.

Торік у червні Facebook оголосила про початок тестування Libra.

Партнерами компанії стали 27 організацій, серед яких були Vodafon, Visa, Mastercard, PayPal, Uber, eBay і Spotify.

Однак проєкт Facebook зіткнувся з критикою з боку багатьох регулюючих органів і політиків в різних країнах світу, зокрема в США та ЄС.

Тому ці компанії відмовились вкладати гроші в проєкт Facebook зі створення криптовалюти Libra.

У грудні 2019 року міністри фінансів Євросоюзу заборонили обіг на території ЄС криптовалют типу stablecoin, прив’язаних до реального активу. Під заборону також потрапила криптовалюта Libra від компанії Facebook.

Нагадаємо, 26 листопада вартість Bitcoin за день обвалилась на 13%, до найнижчого значення за останні 10 днів, до $17,074/BTC. Побоювання щодо можливого регулювання криптовалюти стали однією з причин падіння.