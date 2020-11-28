Facebook оголосив дату запуску своєї криптовалюти
У червні Facebook оголосила про початок тестування криптовалюти Libra
Компанія Facebook готується запустити свою криптовалюту Libra в січні 2021 року. За даними джерел Financial Times, криптовалюта буде запущена в ще більш обмеженому форматі, ніж анонсувалося раніше, повідомляє Reuters.
Раніше Facebook планувала випустити кілька видів криптовалюти, а також «цифровий кошик» із них. Але наразі в планах тільки запуск Libra, яка буде забезпечуватися доларом. Інші варіанти валют з’являться пізніше.
Торік у червні Facebook оголосила про початок тестування Libra.
Партнерами компанії стали 27 організацій, серед яких були Vodafon, Visa, Mastercard, PayPal, Uber, eBay і Spotify.
Однак проєкт Facebook зіткнувся з критикою з боку багатьох регулюючих органів і політиків в різних країнах світу, зокрема в США та ЄС.
Тому ці компанії відмовились вкладати гроші в проєкт Facebook зі створення криптовалюти Libra.
Нагадаємо, 26 листопада вартість Bitcoin за день обвалилась на 13%, до найнижчого значення за останні 10 днів, до $17,074/BTC. Побоювання щодо можливого регулювання криптовалюти стали однією з причин падіння.