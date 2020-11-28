Сі Цзіньпін закликав китайських військових готуватися до війни
Лідер Китаю вже вдруге закликав військових спрямувати розум та енергію на підготовку до війни
Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав військових «не боятися смерті й готуватися до перемог». Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на державні ЗМІ Китаю.
В ході зустрічі з командуванням він закликав збройні сили зосередити увагу на підготовці до бойових дій. Цього, зазначив він, можливо домогтися в реальних бойових умовах.
Ще одним приводом для початку війни може стати Корейський півострів – США і Китай можуть виявитися по різні сторони конфлікту. Крім того, напруженість в регіоні зросла через військові маневри обох держав в Південно-Китайському морі й Тайванській протоці. Вашингтон також кидає виклик давно сформованим уявленням Пекіна про статус Тайваню, наближаючись до визнання незалежності острова від Китаю і відкрито визнаючи військове зобов’язання захищати Тайвань.
Нагадаємо, 14 жовтня лідер Китаю Сі Цзіньпін вже закликав військових спрямувати розум та енергію на підготовку до війни. До війни з ким саме будуть готуватися, лідер Китаю не уточнив.