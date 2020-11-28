Сі Цзіньпін закликав китайських військових готуватися до війни

Лідер Китаю вже вдруге закликав військових спрямувати розум та енергію на підготовку до війни

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав військових «не боятися смерті й готуватися до перемог». Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на державні ЗМІ Китаю.

В ході зустрічі з командуванням він закликав збройні сили зосередити увагу на підготовці до бойових дій. Цього, зазначив він, можливо домогтися в реальних бойових умовах.

1 листопада американський політолог Крістофер Лейн попередив, що США і Китай взяли курс на збройне протистояння. На його думку, фактором, що підштовхує до війни, є американо-китайські відносини, які знаходяться в стані «вільного падіння». Економічні зв’язки зараз на межі розриву через розв’язану Дональдом Трампом торгову війну, а технологічна політика США спрямована на те, щоб вивести з бізнесу китайські фірми, такі як Huawei.

Ще одним приводом для початку війни може стати Корейський півострів – США і Китай можуть виявитися по різні сторони конфлікту. Крім того, напруженість в регіоні зросла через військові маневри обох держав в Південно-Китайському морі й Тайванській протоці. Вашингтон також кидає виклик давно сформованим уявленням Пекіна про статус Тайваню, наближаючись до визнання незалежності острова від Китаю і відкрито визнаючи військове зобов’язання захищати Тайвань.

Нагадаємо, 14 жовтня лідер Китаю Сі Цзіньпін вже закликав військових спрямувати розум та енергію на підготовку до війни. До війни з ким саме будуть готуватися, лідер Китаю не уточнив.