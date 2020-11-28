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    У світі

    Сі Цзіньпін закликав китайських військових готуватися до війни

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    <span>Лідер Китаю закликав військових не боятися смерті&nbsp;</span> - Сі Цзіньпін закликав китайських військових готуватися до війни
    Лідер Китаю закликав військових не боятися смерті 

    Лідер Китаю вже вдруге закликав військових спрямувати розум та енергію на підготовку до війни

    Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав військових «не боятися смерті й готуватися до перемог». Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на державні ЗМІ Китаю.

    В ході зустрічі з командуванням він закликав збройні сили зосередити увагу на підготовці до бойових дій. Цього, зазначив він, можливо домогтися в реальних бойових умовах.

    1 листопада американський політолог Крістофер Лейн попередив, що США і Китай взяли курс на збройне протистояння. На його думку, фактором, що підштовхує до війни, є американо-китайські відносини, які знаходяться в стані «вільного падіння». Економічні зв’язки зараз на межі розриву через розв’язану Дональдом Трампом торгову війну, а технологічна політика США спрямована на те, щоб вивести з бізнесу китайські фірми, такі як Huawei.

    Ще одним приводом для початку війни може стати Корейський півострів – США і Китай можуть виявитися по різні сторони конфлікту. Крім того, напруженість в регіоні зросла через військові маневри обох держав в Південно-Китайському морі й Тайванській протоці. Вашингтон також кидає виклик давно сформованим уявленням Пекіна про статус Тайваню, наближаючись до визнання незалежності острова від Китаю і відкрито визнаючи військове зобов’язання захищати Тайвань.

    Нагадаємо, 14 жовтня лідер Китаю Сі Цзіньпін вже закликав військових спрямувати розум та енергію на підготовку до війни. До війни з ким саме будуть готуватися, лідер Китаю не уточнив.

    Теги: США війна Китай політика військові
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