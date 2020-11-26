Bitcoin за день обвалився на $2 тисячі

Bitcoin, найбільша світова криптовалюта, впала майже на 13% до найнижчого значення з 16 листопада

Побоювання щодо можливого регулювання криптовалюти стали однією з причин падіння

Вартість Bitcoin за день обвалилась на 13%, до найнижчого значення за останні 10 днів, до $17,074/BTC.

Про це пише Reuters.

«Bitcoin, найбільша світова криптовалюта, впала майже на 13% до найнижчого значення з 16 листопада. Востаннє його ціна знизилася на 9% і склала $17,074, що стало суттєвим скороченням у порівнянні з його трирічним максимумом у $19,521 у середу», – йдеться у повідомленні.

У виданні зазначили, що падіння відбулося після того, як генеральний директор Coinbase Inc. Брайан Армстронг у Twitter написав, що США, можливо, розглядають нові правила, які можуть підірвати цифрові транзакції. За інформацією видання, побоювання щодо можливого регулювання криптовалюти стали однією з причин падіння.

Зазначається, що падіння Bitcoin спровокувало падіння й інших криптовалют. Так, Ethereum впав на 13%, а Ripple (XRP) – більше ніж на 20%.

Нагадаємо, курс криптовалюти Bitcoin зранку 18 листопада виріс на 8,6% і досяг $18 тисяч.