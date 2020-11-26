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    Bitcoin за день обвалився на $2 тисячі

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    <p>Bitcoin, найбільша світова криптовалюта, впала майже на 13% до найнижчого значення з 16 листопада</p> - Bitcoin за день обвалився на $2 тисячі

    Bitcoin, найбільша світова криптовалюта, впала майже на 13% до найнижчого значення з 16 листопада

    Побоювання щодо можливого регулювання криптовалюти стали однією з причин падіння

    Вартість Bitcoin за день обвалилась на 13%, до найнижчого значення за останні 10 днів, до $17,074/BTC.

    Про це пише Reuters.

    «Bitcoin, найбільша світова криптовалюта, впала майже на 13% до найнижчого значення з 16 листопада. Востаннє його ціна знизилася на 9% і склала $17,074, що стало суттєвим скороченням у порівнянні з його трирічним максимумом у $19,521 у середу», – йдеться у повідомленні.

    У виданні зазначили, що падіння відбулося після того, як генеральний директор Coinbase Inc. Брайан Армстронг у Twitter написав, що США, можливо, розглядають нові правила, які можуть підірвати цифрові транзакції. За інформацією видання, побоювання щодо можливого регулювання криптовалюти стали однією з причин падіння.

    Зазначається, що падіння Bitcoin спровокувало падіння й інших криптовалют. Так, Ethereum впав на 13%, а Ripple (XRP) – більше ніж на 20%.

    Нагадаємо, курс криптовалюти Bitcoin зранку 18 листопада виріс на 8,6% і досяг $18 тисяч.

    Теги: фінанси Біткоїн криптовалюта
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