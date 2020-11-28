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    Воднева компанія Plug Power залучила $1 млрд інвестицій

    нова енергія
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    <p>Оголосивши про будівництво нових заводів, Plug Power отримала мільярд доларів</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Воднева компанія Plug Power залучила $1 млрд інвестицій

    Оголосивши про будівництво нових заводів, Plug Power отримала мільярд доларів

     

    Фото: timesunion.com

    Інвестиції підуть на будівництво п'яти заводів з виробництва зеленого водню

    Американська компанія Plug Power, що займається розробкою систем водневих паливних елементів, залучила близько 1 мільярда доларів інвестицій для реалізації своєї стратегії по просуванню зеленого водню, - повідомляє H2 View

    Залучення нового капіталу відбулося незабаром після того, як Plug Power оголосила про плани будівництва п'яти регіональних заводів з виробництва екологічно чистого водню в США. 

    Очікується, що перші два підприємства з виробництва зеленого водню будуть введені в експлуатацію у 2022 році, а решта - до 2024 року. Загальна потужність заводів складе 100 тонн водню в добу.

    Теги: США інвестиції будівництво водень
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