Воднева компанія Plug Power залучила $1 млрд інвестицій

Інвестиції підуть на будівництво п'яти заводів з виробництва зеленого водню

Американська компанія Plug Power, що займається розробкою систем водневих паливних елементів, залучила близько 1 мільярда доларів інвестицій для реалізації своєї стратегії по просуванню зеленого водню, - повідомляє H2 View.

Залучення нового капіталу відбулося незабаром після того, як Plug Power оголосила про плани будівництва п'яти регіональних заводів з виробництва екологічно чистого водню в США.

Очікується, що перші два підприємства з виробництва зеленого водню будуть введені в експлуатацію у 2022 році, а решта - до 2024 року. Загальна потужність заводів складе 100 тонн водню в добу.