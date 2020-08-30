Фахівці б’ють на сполох. За три роки може зникнути українська гречка



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Через три роки український виробник гречки зникне

Захистити галузь від знищення може створення рівних умов для виробників

Якщо влада не вживе заходів, то через три роки український виробник, переробник крупи гречаної, швидше за все, зникне. Такий невтішний прогноз озвучують у коментарях для AgroPolit внутрішні виробники гречаної крупи.

Виробники переконані, що захистити галузь від знищення може створення рівних умов для виробників України та Казахстану.

«Я думаю, якщо влада не вживатиме заходів, то через 3 роки український виробник зникне. Ми вже самі замислювалися буквально рік тому, щоб закрити або призупинити виробництво, а потім взагалі демонтувати. Не хочеться цього робити, бо на підприємстві працює близько 285 осіб, у гречаному напрямі задіяна 1/5 частина. Всі вони зараз отримують хорошу заробітну плату, годують свої родини, а завод є бюджетоутворюючим підприємством у районі, де проживає близько 16 тис. населення», – розповідає генеральний директор ТОВ «Олімп» Анатолій Власенко.

Як повідомлялося, з початку серпня в Україні різко виросли ціни на помідори. Причина зростання цін на овочі полягає у погіршенні темпів збору у зв’язку з погіршенням погодних умов.

Нагадаємо, в кінці літа в Україні почали дорожчати ґрунтові овочі. Після істотного зростання цін на огірки ця тенденція торкнулася і ринку білокачанної капусти. Овоч при цьому все ще коштує дешевше, ніж у минулому році.