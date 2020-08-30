Помпео висловив стурбованість у зв'язку з планами КНР купити український «Мотор Січ»



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Напередодні президент України заявив, що занепокоєний продажем «Мотор Січі»

Намір китайської сторони з купівлі заводу держсекретар назвав «згубними інвестиціями»

Глава держдепу США Майк Помпео заявив, що американська сторона стурбована у зв'язку з планами Китаю купити український завод з виробництва авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів «Мотор Січ».

Про це повідомляється на сайті відомства.

Він зазначив, що відповідну заяву зробив під час переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, які відбулися в середу, 26 серпня.

Намір китайської сторони з купівлі заводу держсекретар назвав «згубними інвестиціями».

Крім того, в ході розмови сторони обмінялися думками щодо подій в Білорусі, а також епідеміологічної ситуацї в Україні.

Раніше ЗМІ розповіли про те, що українська група компаній DCH з китайською компанією Skyrizon Aircraft Holdings планує розвивати «Мотор Січ».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський занепокоєний продажем «Мотор Січі» і приватизацією стратегічних підприємств.

Як відомо, у грудні 2019 року В’ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій «Мотор Січі» китайським компаніям

За його словами, разом з купівлею акцій китайці зобов'язалися інвестувати в завод протягом двох років 250 млн доларів.

До слова, представники групи DCH Олександра Ярославського 4 серпня досягли домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Обидві сторони будуть вести всебічне співробітництво, спільно розвиваючи українське авіабудуванняі, зокрема, запорізьке ПАТ «Мотор Cіч».

Як повідомлялося, син колишнього власника компанії «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва Олександр придбав острів біля берегів італійської Лігурії за 10 млн євро.