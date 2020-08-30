На протестах у Мінську затримали вже щонайменше 125 осіб
У Мінську та низці інших міст Білорусі проходять багатотисячні акції протесту
За інформацією МВС Білорусі, у Мінську за дві години акції «Марш миру і незалежності», що почалася о 14:00, затримали 125 осіб.
Про це повідомляє Радыё Свабода.
«Станом на 16:00 у Мінську затримано 125 громадян, щодо яких відкрито адміністративні провадження за участь у несанкціонованих масових заходах», – йдеться у повідомленні.
Санкції за цією статтею передбачають штраф або адмінстративний арешт.
На сайті Правозахисного центру «Весна» опубліковані імена деяких затриманих, зокрема кореспондента російського інформагентства ТАСС Івана Колиганова. Повідомляється також, що серед затриманих у Мінську щонайменше четверо неповнолітніх.
Як повідомлялося, сьогодні на «Марш миру і незалежності» у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.
30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту.
Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.
Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.
До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.
Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.
Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.
Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).
Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.
Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.
До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.