На протестах у Мінську затримали вже щонайменше 125 осіб



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У Мінську та низці інших міст Білорусі проходять багатотисячні акції протесту

У Мінську та низці інших міст Білорусі проходять багатотисячні акції протесту

За інформацією МВС Білорусі, у Мінську за дві години акції «Марш миру і незалежності», що почалася о 14:00, затримали 125 осіб.

Про це повідомляє Радыё Свабода.

«Станом на 16:00 у Мінську затримано 125 громадян, щодо яких відкрито адміністративні провадження за участь у несанкціонованих масових заходах», – йдеться у повідомленні.

Санкції за цією статтею передбачають штраф або адмінстративний арешт.

На сайті Правозахисного центру «Весна» опубліковані імена деяких затриманих, зокрема кореспондента російського інформагентства ТАСС Івана Колиганова. Повідомляється також, що серед затриманих у Мінську щонайменше четверо неповнолітніх.

Як повідомлялося, сьогодні на «Марш миру і незалежності» у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.

30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту.

Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.