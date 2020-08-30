У Білорусі матір з дитиною забрали в міліцію за малюнок прапора на асфальті



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Ілюстративне фото

Чотирирічний малюк намалював будиночок, а мама БЧБ-прапор і гасла: «Живе Білорусь!» і «Свободу політв’язням»

В Білорусі 22-гу добу тривають масові акції противників президента Лукашенка. Щоб залякати опозиційно налаштованих громадян, влада нацьковує силовиків навіть на жінок з маленькими дітьми. Один з таких кричущих випадків стався у 100-тисячному Новополоцьку Вітебської області.

Увечері в п’ятницю, 28 серпня, біля заводу «Вимірювач» Зоя Скворцова гуляла з чотирирічним сином Яном, потім дитина захотіла помалювати крейдою на асфальті. До неї приєдналася і мама. Малюк намалював будиночок, а мама – БЧБ-прапор і гасла: «Живе Білорусь!» і «Свободу політв’язням». Охоронець заводу викликав міліцію – і жінку з дитиною забрали до міськвідділу, повідомляє TUT.BY.

«Вилетів начальник охорони заводу і почав нецензурно кричати на мене і сина. Я зробила йому зауваження: «Чому ви лаєтеся, та ще в присутності дитини?». Він обурювався: «Що ти тут намалювала?». Я пояснила, що біло-червоно-білий прапор не заборонений, це наша історична символіка. Начальник охорони сказав: «Це територія заводу, малювати тут нічого не можна, змивайте свої малюнки», – розповідає Зоя.

У молодої жінки була з собою вода – і вона виконала вимогу працівника заводу: »Здебільшого я малюнки змила. Написів було майже не видно».

Однак начальник охорони тим часом викликав міліцію.

«І нас з дитиною чотирьох років повезли в МВВС. Уявіть, їду я в міліцейській машині, на руках плаче син – він боявся людей у формі», – каже мати дитини.

Дорогою до міськвідділу у Яна лилися сльози градом, він казав: «Я боюся!». Але від міліції на це не було жодної реакції, згадує Зоя. В МВВС вони провели півтори години.

У понеділок, 31 серпня, у справі Зої Скворцової відбудеться суд. Її звинувачують за частиною 2 статті 21.14 КоАП Білорусі (Порушення правил благоустрою і утримання населених пунктів). Вона передбачає покарання у вигляді штрафу до 25 базових величин (до 675 білоруських рублів, тобто близько 7000 грн).

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

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