  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Білорусі матір з дитиною забрали в міліцію за малюнок прапора на асфальті

    • Розсилка
    Ілюстративне фото - У Білорусі матір з дитиною забрали в міліцію за малюнок прапора на асфальті
    Ілюстративне фото

    Чотирирічний малюк намалював будиночок, а мама БЧБ-прапор і гасла: «Живе Білорусь!» і «Свободу політв’язням»

    В Білорусі 22-гу добу тривають масові акції противників президента Лукашенка. Щоб залякати опозиційно налаштованих громадян, влада нацьковує силовиків навіть на жінок з маленькими дітьми. Один з таких кричущих випадків стався у 100-тисячному Новополоцьку Вітебської області.

    Увечері в п’ятницю, 28 серпня, біля заводу «Вимірювач» Зоя Скворцова гуляла з чотирирічним сином Яном, потім дитина захотіла помалювати крейдою на асфальті. До неї приєдналася і мама. Малюк намалював будиночок, а мама – БЧБ-прапор і гасла: «Живе Білорусь!» і «Свободу політв’язням». Охоронець заводу викликав міліцію – і жінку з дитиною забрали до міськвідділу, повідомляє TUT.BY.

    «Вилетів начальник охорони заводу і почав нецензурно кричати на мене і сина. Я зробила йому зауваження: «Чому ви лаєтеся, та ще в присутності дитини?». Він обурювався: «Що ти тут намалювала?». Я пояснила, що біло-червоно-білий прапор не заборонений, це наша історична символіка. Начальник охорони сказав: «Це територія заводу, малювати тут нічого не можна, змивайте свої малюнки», – розповідає Зоя.

    У молодої жінки була з собою вода – і вона виконала вимогу працівника заводу: »Здебільшого я малюнки змила. Написів було майже не видно».

    Однак начальник охорони тим часом викликав міліцію.

    «І нас з дитиною чотирьох років повезли в МВВС. Уявіть, їду я в міліцейській машині, на руках плаче син – він боявся людей у формі», – каже мати дитини.

    Дорогою до міськвідділу у Яна лилися сльози градом, він казав: «Я боюся!». Але від міліції на це не було жодної реакції, згадує Зоя. В МВВС вони провели півтори години.

    У понеділок, 31 серпня, у справі Зої Скворцової відбудеться суд. Її звинувачують за частиною 2 статті 21.14 КоАП Білорусі (Порушення правил благоустрою і утримання населених пунктів). Вона передбачає покарання у вигляді штрафу до 25 базових величин (до 675 білоруських рублів, тобто близько 7000 грн).

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

    Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

    Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

    Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

    Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

    Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

    Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

    До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

    Читайте також:
    В Білорусі жінки відбили у ОМОНу затриманого чоловіка
    Білорусь суд Олександр Лукашенко прапор влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ