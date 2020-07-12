Фахівці дали прогноз курсу долара на найближчий тиждень



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Протягом найближчого тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні

Курс може стабілізуватися близько 27,0 гривень

Протягом найближчого тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

Про це сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,2-0,9%.

Так, з п’ятниці по п’ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,18 до 26,93 грн (-0,9%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей же час знизилися з 27,10/27,13 до 26,98/27,00 (-0,4%/-0,5%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,92/27,22 до 26,87/27,08 (-0,2%/-0,5%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,1% до 0,8%.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з 1 серпня 2020 року збільшить тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії на 54,6% – з 155,4 грн/МВт-год до 240,23 грн/МВт-год (без ПДВ). Початково тариф хотіли збільшити у більш як 2 рази, однак зупинились на 54%.

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Джерело: РБК-Україна