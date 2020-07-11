Ціна на електроенергію зросте з 1 серпня. НКРЕКП ухвалила суперечливе рішення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Укренерго» проведе додаткові переговори з МФО з метою збільшення обсягу залучених кредитних коштів

Початково тариф хотіли збільшити у більш як 2 рази, однак зупинились на 54%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з 1 серпня 2020 року збільшить тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії на 54,6% – з 155,4 грн/МВт-год до 240,23 грн/МВт-год (без ПДВ), передає Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення комісія прийняла на засіданні в суботу з метою забезпечити наявність коштів у компанії для погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел (через ДП «Гарантований покупець»).

При цьому проект рішення до засідання 11 липня передбачав зростання тарифу в 2,1 рази – до 327,97 грн/МВт-год, а початкова пропозиція НЕК була довести тариф до 604,51 грн/МВт-год.

Можливість знизити тариф з’явилася завдяки планам «Укренерго» взяти кредитні кошти у міжнародних фінансових організацій (МФО), що дозволить знизити одномоментно навантаження на споживачів і паралельно розрахуватися з боргами відповідно до підписаного меморандуму між урядом України і «зеленими» виробниками.

У той же час на прохання представників бізнесу та народних депутатів комісія вирішила відмовитися від дворазового зростання тарифу. Після наради глава регулятора Валерій Тарасюк повідомив, що «Укренерго» проведе додаткові переговори з МФО з метою збільшення обсягу залучених кредитних коштів.

За словами глави НЕК Володимира Кудрицького, банки будуть готові обговорювати перегляд параметрів фінансування за умови прийняття Верховною Радою законопроектів, які дозволять збалансувати ситуацію на ринку, і зміни Кабінетом міністрів моделі покладання спеціальних зобов’язань.

«Укренерго» планувало залучити у ЄБРР 3,8 млрд грн, у Європейського інвестиційного банку – 92 млн євро (2,8 млрд грн).

На погашення боргів перед зеленою генерацією також будуть спрямовані кошти, отримані компанією від продажу міждержавних перетинів в розмірі 1,4 млрд грн, що стане можливим після прийняття поданого у Верховну Раду відповідного законопроекту.

Також погашення боргів планується за рахунок введення акцизу на електроенергію для виробників ресурсу з ВДЕ на рівні мінімум 3,2%, що принесе понад 1,5 млрд грн на рік.