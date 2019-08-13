Феросплавні підприємства Коломойського лобіюватимуть свої інтереси в новій Раді, - директор заводу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підприємство очікує зниження цін на електроенергію

Феросплавні підприємства, власником яких є олігарх Ігор Коломойський, мають намір лобіювати свої інтереси з приводу зниження цін на електроенергію в новому парламенті.

Про це в ході прес-конференції заявив генеральний директор Нікопольського феросплавного заводу Володимир Куцин.

«Ми неодмінно будемо використовувати можливості для лобіювання інтересів феросплавної галузі України ... Ми в минулому році працювали з прибутком, а в цьому році тепер працюємо в «нуль», - сказав Куцин.

Однак гендиректор не зміг надати інформацію про те, який прибуток підприємство мало в минулому році і скільки підприємство інвестувало в модернізацію виробництва за останні кілька років для того, щоб заздалегідь знизити виробничі витрати для роботи в умовах нового ринку електроенергії.

За його словами, підприємство очікує зниження цін на електроенергію, оскільки при поточних тарифах для підприємства не вигідно продавати продукцію за кордон.

Як повідомлялося, сотні працівників феросплавних заводів вже на протязі декількох днів проводять мітинги під адміністративними будівлями НЕК «Укренерго», а також Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Раніше Нікопольський завод феросплавів, Запорізький завод феросплавів і ряд інших підприємств, які контролює олігарх Ігор Коломойський, за допомогою рішень Окружного адміністративного суду м.Києва скасували для себе обов'язок по оплаті повної вартості передачі електроенергії мережами НЕК «Укренерго».

Джерело: Апостроф