Фінанси, локомотиви та літаки. Українська делегація у Франції обговорила співпрацю між країнами

Українська делегація у Франції обговорила співпрацю у сфері фінансів, енергетики та інфраструктури

Перемовники порушили питання партнерства двох країн в атомній енергетиці та участь французьких компаній у проєктах Великого будівництва

Перебуваючи з візитом у Франції, українська делегація провела низку перемовин щодо фінансової підтримки України, співпраці в енергетичній галузі та участі французького бізнесу в українських інфраструктурних проектах. Про це повідомляє Офіс президента.

Під час переговорів у Франції відбулася зустріч української делегації з міністром економіки та фінансів Французької Республіки Брюно Ле Мером, на якій обговорювалася можливість надання Україні фінансової підтримки на пільгових умовах.

Також порушувалося питання співпраці двох країн в атомній енергетиці. У цьому контексті напрацьовується детальна програма співробітництва з корпорацією ЕDF, повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма.

Крім того, під час візиту обговорювалася участь французьких компаній у проектах Національної програми «Велике будівництво», ініційованої Главою держави.

Зокрема, як зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, на зустрічі з представниками Alstom обговорювалися деталі придбання Україною локомотивів цієї компанії.

«Наразі підписано міжурядову угоду між Україною та Францією. Ми обговорюємо умови нашого комерційного контракту. Це важливо для нашої економіки, для нашої держави», – сказав Олександр Кубраков.

З представниками Airbus обговорювалася участь у проекті створення українського національного авіаперевізника.

«Вважаю, що наш візит був досить вдалий, вчасний, і сподіваюся, що будуть конкретні результати досить швидко», – резюмував міністр інфраструктури.

До слова, у Парижі також відбулася зустріч радників лідерів країн «нормандської четвірки».