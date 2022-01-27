Bloomberg назвав єдиного мільярдера, який розбагатів після обвалу американського ринку

Баффет виявився єдиним із десятки найбагатших людей світу, чиї статки зросли

Американський інвестор Уоррен Баффет виявився єдиним із десятки найбагатших людей світу, чиї статки зросли після обвалу американського ринку. Про це повідомляє Bloomberg.

Судячи з даних Billionaires Index, капітал мільярдера виріс на $2,56 млрд – до $112 млрд.

З початку року індекс S&P500, який включає акції 500 найбільших американських компаній із різних секторів економіки, втратив уже 8,6 відсотка. А загальний статок найбагатших людей планети скоротився на $155 млрд.

Засновник Tesla Ілон Макс, який очолює список, втратив $32,9 млрд, а засновник Amazon Джефф Безос – $27,4 млрд.

Раніше Forbes підрахував втрати російських мільярдерів через зростання напруженості довкола України. Із найбільшими втратами у відносному вираженні зіткнувся засновник виробника електромобілів Arrival Денис Свердлов — його статки зменшилися за місяць майже на 50 відсотків.

Зазначимо, американський мільярдер, легендарний інвестор і філантроп Воррен Баффет часто ділиться власним досвідом і дає поради, які можна застосувати як в бізнесі, так і в особистих взаєминах.

Світова спільнота поважає підприємця не тільки за його досягнення в кар'єрі, але і за філософське ставлення до життя.

Зазначимо, що Уоррен Баффет відмінно відчуває себе навіть в еру Covid – за другий квартал прибуток його Berkshire Hathaway виріс на 87%.