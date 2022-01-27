Французька депутатка розказала про різницю між Порошенком та Зеленським

Зеленський захотів відразу захотів сісти за стіл з Путіним. І це сподобалось французам

Володимир Зеленський від самого початку президентства заявив, що хоче сісти за стіл переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним. Експрезидент Петро Порошенко намагався вирішили питання російської агресії насамперед із залученням вищих політичних кіл США та Європи. Про це йдеться в інтерв’ю «Главкому» депутатки французького парламенту Валерія Фор-Мунтян.

«Порошенко поводився, як жертва, коли розмовляв з американцями та європейцями, а коли з українцями – він говорив: «МВФ не буде нам вказувати, як українці житимуть». Ми це все чули і сприймали як подвійну гру. Зеленський зайняв іншу позицію. Принаймні, нам так здалося. Перше, що він заявив – це те, що він хоче сісти за стіл переговорів з Путіним і ми всі маємо сидіти за одним столом на рівних. Цю позицію сприйняли позитивно й у Франції, й у Німеччині», – зазначила Валерія Фор-Мунтян.

Французька депутатка додала, що наразі Україна опинилася у дещо невигідному становищі – її повернули у позицію жертви. «Ажіотаж, який організував Джо Байден навколо України, стримує розвиток відносин (України та Франції – «Главком»). Я так вважаю. Україну повернули у позицію жертви. Позиція американців є дуже небезпечною і Росія на це небезпечно реагує», – наголосила політикиня.

Водночас Валерія Фор-Мунтян додала, що поточна ситуація на міжнародній арені, зокрема у питанні побудови стосунків із Європою, складається для України сприятливо.

«Новий склад уряду Німеччини зайняв наразі позицію на користь України, але це все на словах. Реальних кроків я не бачу. Поки що це тільки слова. Разом з тим новий склад – це все-таки інше покоління і тому важко оцінити їхнє ставлення до України. Ангела Меркель насправді була радянською людиною і просувала відповідну політику. Вона займалася Східним блоком ще з молодих років, а зараз прийшли до влади набагато молодші люди. При цьому я не можу сказати, що це дасть Україні, тому що в енергетиці Німеччина продовжує залежати від Росії, – підсумувала Валерія Фор-Мунтян.

Раніше повідомлялося, що Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією в межах «нормандського формату».