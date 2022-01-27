Опубліковано текст спільної заяви політрадників «нормандської четвірки»

Мінські домовленості є основою роботи Нормандського формату, йдеться у підсумковій заяві

У Парижі політичні радники лідерів «Нормандської четвірки» вперше за довгий час погодили спільне комюніке й домовилися про наступну зустріч у Берліні. Текст опубліковано на сайті президента Франції.

Переговори політичних радників «нормандської четвірки» тривали в Парижі понад 8,5 години.

Україну на зустрічі представляв глава Офісу президента Андрій Єрмак, Німеччину – зовнішньополітичний радник канцлера Єнс Плетнер, Францію – дипломатичний радник президента Еммануель Бонн, Росію – заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

«Радники глав держав та урядів N4 за участю представників МЗС зібралися в Парижі 26 січня 2022 року. Вони підтверджують, що Мінські домовленості є основою роботи Нормандського формату і мають намір зменшити наявні розбіжності на шляху вперед. Вони виступають за беззастережне дотримання режиму припинення вогню та повне дотримання заходів щодо зміцнення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, незалежно від розбіжностей щодо інших питань виконання Мінських домовленостей. Вони обговорили важливість Тристоронньої контактної групи та її робочих груп для активізації діяльності для швидкого прогресу в імплементації Мінських домовленостей. Вони домовилися зустрітися знову через два тижні у Берліні», – йдеться у тексті.

Нагадаємо, раніше Єрмак вже заявив, що розблокування «нормандського формату» є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він також спростував, що на зустрічі в Парижі обговорюватиметься можливість прямого контакту з Києвом з представниками окупаційної влади на Донбасі, на чому традиційно наполягає російська сторона.