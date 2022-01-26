Єрмак розповів, про що домовилися радники «нормандської четвірки» (відео)

Наступна зустріч політрадників «нормандської четвірки» відбудеться за 2 тижні

26 січня у Парижі після тривалої паузи і на фоні заяв про можливе вторгнення російських військ в Україну відбулась зустріч радників лідерів країн «нормандської четвірки».

Україну на зустрічі представляв глава Офісу президента Андрій Єрмак, Німеччину – зовнішньополітичний радник канцлера Єнс Плетнер, Францію – дипломатичний радник президента Еммануель Бонн, Росію – заступник глави Кремля Дмитро Козак.

Після зустрічі Андрій Єрмак та Дмитро Козак дали окремі пресконференції. Першим пресконцеренцію розпочав представник Росії.

Заступник глави Кремля заявив, що сторони домовилися дотримуватися перемир'я на Донбасі. А вже за 2 тижні планується наступна зустріч у Берліні для обговорення інших пунктів мінських угод.

Козак висловив сподівання, що наступні 2 тижні питання про статус Донбасу зрушить з мертвої точки. Водночас ініціативу, що прозвучала в Держдумі, про постачання зброї до «ЛНР» і «ДНР» Козак коментувати не став.

Очільник Офісу президента України підтвердив, що наступна зустріч відбудеться за 2 тижні. Єрмак заявив, що сам факт поновлення «нормандського формату« вже є позитивним сигналом.

Він заявив, що зустріч була непростою і була таким собі «аудитом Мінських домовленостей». У спільному комюніке сторони зійшлись на тому, що режим припинення вогню має бути безумовним.

За словами Андрія Єрмака, є певні розбіжності щодо трактування мінських угод, але водночас є бажання працювати над ними.

Він назвав деескалацію на кордоні пріоритетом, до якого прагне Україна і про що домовлятиметься і надалі.

«Ми приїхали сюди відстоювати українські інтереси, а провокації покликані для того, аби зірвати мирний процес. Однак позиція президента, та наша зокрема, принципова», – резюмував глава ОП.

Нагадаємо, раніше Єрмак вже заявив, що розблокування «нормандського формату» є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він також спростував, що на зустрічі в Парижі обговорюватиметься можливість прямого контакту з Києвом з представниками окупаційної влади на Донбасі, на чому традиційно наполягає російська сторона.