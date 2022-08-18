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Fitch підвищив кредитний рейтинг України

Альона Боженко
glavcom.ua
Fitch підвищив кредитний рейтинг України
Кредитний рейтинг України в іноземний валюті підвищився
фото із відкритих джерел

Рейтинг України піднявся до рівня ймовірного дефолту

Агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті. Відповідна інформація розміщена на сайті агентства.

За даними агентства, рейтинг України піднявся з рівня «RD» (обмежений дефолт) до «CC» (імовірний дефолт). Підвищення рейтингу відбулося завдяки реструктуризацію зовнішнього боргу.

«Майже $6 мільярдів основної суми та відсотків за українськими єврооблігаціями було відстрочено на 24 місяці, зменшуючи тиск щодо обслуговування Україною зовнішнього боргу на тлі скорочення її міжнародних резервів і гострих потреб у видатках, пов'язаних із війною. Реструктуризація отримала згоду 75% власників облігацій (за сукупною основною сумою), що перевищує мінімально необхідні 66,7%», – йдеться в повідомленні.

Попри це аналітики відзначають невирішені ризики стійкості боргу, що є результатом повномасштабного вторгнення Росії.

«Ми очікуємо, що війна триватиме навіть у 2023 році, підвищуючи державний борг вище 100% ВВП, збільшуючи й без того величезні витрати на інфраструктуру та економіку, а також посилюючи інфляційний і зовнішній тиск, тоді як джерела фінансування дефіциту залишаються невизначеними. Таким чином, на нашу думку, ширша реструктуризація комерційного боргу уряду є ймовірною, хоча терміни невизначені», – пише Fitch.

Також зазначається, що рейтинг відображає підвищений геополітичний ризик і ризик безпеки, невеликі міжнародні резерви, які скорочуються, дуже слабкі державні фінанси, величезні економічні та людські втрати через війну, високу інфляцію та макроволатильність.

Нагадаємо, 13 серпня повідомлялося, що рейтингові агентства S&P і Fitch знизили рейтинг України в іноземній валюті. Аналітики вважають, що реструктуризація боргу може бути проблемною.

Додамо, що міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує погіршення економічної ситуації в Україні, чому сприяють бойові дії, високий бюджетний дефіцит, скорочення української економіки, зростання держборгу, зниження валютних резервів та зниження експортних доходів. Все це, за версією агентства, загрожує подальшим зростанням інфляції, девальвацією національної валюти, а в майбутньому навіть дефолтом держави.

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Теги: економіка рейтинг Україна війна в Україні

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