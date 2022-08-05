Євросоюз остаточно затвердив план щодо економії газу

Європейський Союз ухвалив рішення про економію газу у відповідь на шантаж з боку Кремля

Євросоюз планує знизити попит на газ на 15%

Рада Євросоюзу у п’ятницю затвердила постанову про добровільне зниження попиту на газ в ЄС на 15% цієї зими. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради ЄС.

Постанова передбачає можливість для Ради ЄС ініціювати попередження про безпеку постачання, після якого скорочення попиту на газ стане обов'язковим.

Мета скорочення попиту на газ – заощадити блакитне паливо цієї зими, щоб підготуватися до можливих перебоїв з постачанням газу з Росії, яка постійно використовує енергоносії як зброю.

Держави-члени ЄС погодилися скоротити свій попит на газ на 15% порівняно із середнім споживанням за останні п'ять років у період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року. Заходи для цього вони обирають на власний вибір.

Водночас Рада ЄС встановила винятки та можливості застосування часткового або повного відступу від мети обов'язкового скорочення попиту на газ, щоб відповідати конкретним ситуаціям держав-членів та гарантувати, що скорочення є ефективним.

Постанова була офіційно прийнята за письмовою процедурою.

Нагадаємо, 26 липня держави-члени Європейського Союзу ухвалили надзвичайний план скорочення споживання газу, націлений на пом'якшення наслідків потенційного повного припинення постачання з РФ.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що першочерговою метою ЄС залишається стати повністю незалежним від імпорту російського газу не пізніше 2027 року.