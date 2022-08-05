Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Євросоюз остаточно затвердив план щодо економії газу

Надія Клочко
glavcom.ua
Євросоюз остаточно затвердив план щодо економії газу
Європейський Союз ухвалив рішення про економію газу у відповідь на шантаж з боку Кремля
фото з відкритих джерел

Євросоюз планує знизити попит на газ на 15%

Рада Євросоюзу у п’ятницю затвердила постанову про добровільне зниження попиту на газ в ЄС на 15% цієї зими. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради ЄС.

Постанова передбачає можливість для Ради ЄС ініціювати попередження про безпеку постачання, після якого скорочення попиту на газ стане обов'язковим.

Мета скорочення попиту на газ – заощадити блакитне паливо цієї зими, щоб підготуватися до можливих перебоїв з постачанням газу з Росії, яка постійно використовує енергоносії як зброю.

Держави-члени ЄС погодилися скоротити свій попит на газ на 15% порівняно із середнім споживанням за останні п'ять років у період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року. Заходи для цього вони обирають на власний вибір.

Водночас Рада ЄС встановила винятки та можливості застосування часткового або повного відступу від мети обов'язкового скорочення попиту на газ, щоб відповідати конкретним ситуаціям держав-членів та гарантувати, що скорочення є ефективним.

Постанова була офіційно прийнята за письмовою процедурою.

Нагадаємо, 26 липня держави-члени Європейського Союзу ухвалили надзвичайний план скорочення споживання газу, націлений на пом'якшення наслідків потенційного повного припинення постачання з РФ.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що першочерговою метою ЄС залишається стати повністю незалежним від імпорту російського газу не пізніше 2027 року.

Читайте також: Душ за графіком, тепло лише у вітальні. Як німці проводять енергетичну мобілізацію
Теги: Європа газ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Язики полум'я досягали заввишки кількох метрів
У Росії спалахнула велика пожежа на газопроводі «Газпрому» (відео)
29 липня, 19:21
Великий смолоскип газу поблизу російсько-фінського кордону
«Газпром» палить газ замість експорту до Європи – ЗМІ
Вчора, 14:03
Кремль продовжує газовий шантаж проти Європи
«Газпром» відмовився приймати назад турбіну для «Північного потоку»
3 серпня, 19:46

Економіка

Євросоюз остаточно затвердив план щодо економії газу
Євросоюз остаточно затвердив план щодо економії газу
Хто з найбагатших російських олігархів досі уникає санкцій: дослідження
Хто з найбагатших російських олігархів досі уникає санкцій: дослідження
Ринок нових авто у Росії продовжує йти на дно: продажі у липні обвалились
Ринок нових авто у Росії продовжує йти на дно: продажі у липні обвалились
Чому війна в Україні означає голод на планеті? Пояснює Bloomberg
Чому війна в Україні означає голод на планеті? Пояснює Bloomberg
Турбіна для «Північного потоку»: «Газпром» звернувся до Британії, Канади і Євросоюзу
Турбіна для «Північного потоку»: «Газпром» звернувся до Британії, Канади і Євросоюзу
Росія знайшла спосіб обходити нафтові санкції – Bloomberg
Росія знайшла спосіб обходити нафтові санкції – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Перемовини зі Сі Цзіньпіном: Китай відповів на пропозицію Зеленського
41K
«Зерновий коридор» та ООН: соцмережі помітили неприємний факт
28K
Макрон більше не телефонує Путіну. Ображений Кремль знайшов виправдання
15K
За яких умов пенсіонер може опинитися без виплат: роз'яснення Мінсоцполітики
13K
На Херсонщині змінився гауляйтер. Що сталося з Сальдо
10K
ЗСУ, ймовірно, знову вдарили по Антонівському мосту

Новини

Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
Сьогодні, 17:04
Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
Сьогодні, 14:28
СБУ завітала з обшуком до  Бродського 
Сьогодні, 14:17
У Севастополь прибув підбитий корабель РФ (фото) 
Сьогодні, 13:59
Україна придбала гелікоптер на кошти, зібрані через United24: деталі
Сьогодні, 13:06
На Луганщині окупанти вручають повістки на війну вчителям
Сьогодні, 11:14

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту