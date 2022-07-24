Якою буде інфляція та ціни в Україні: прогноз аналітиків

Агентство Fitch прогнозує Україні ріст інфляції до кінця 2022 року на 30%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує погіршення економічної ситуації в Україні, чому сприяють бойові дії, високий бюджетний дефіцит, скорочення української економіки, зростання держборгу, зниження валютних резервів та зниження експортних доходів. Все це, за версією агентства, загрожує подальшим зростанням інфляції, девальвацією національної валюти, а в майбутньому навіть дефолтом, тобто банкрутством держави.

Згідно з прогнозом аналітиків Fitch, інфляція, яка прискорилася до 21,5% у червні, до кінця 2022 року зросте до 30%. Це трапиться через слабкий вплив грошово-кредитної політики держави, подальших збоїв у ланцюжках поставок, грошового фінансування та високих світових цін на сировинні товари, що зберігаються, насамперед енергоресурсів.

Трохи менш високою, близько 20% буде інфляція в Україні 2023 року, частково через знецінення гривні.

Зазначимо, що Національний банк України з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар. Через це долар у столичних обмінниках підскочив майже до 40 грн. Водночас регулятор заявив, що рішення зафіксувати офіційний курс гривні на новому рівні не матиме значного впливу на ціни.

Нагадаємо, раніше підприємець Олексій Давиденко дав пораду українцям у зв’язку із підвищенням офіційного курсу долара до гривні на 25%. Він запропонував не зволікати із покупкою імпортних товарів. Тож якщо планували придбати побутову хімію, косметику, ліки, паливо, побутову техніку – краще буде це зробити прямо зараз.