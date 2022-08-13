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Агентства S&P і Fitch знизили рейтинг України в іноземній валюті

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Агентства S&P і Fitch знизили рейтинг України в іноземній валюті

S&P знизило рейтинг України в іноземній валюті до SD/SD з CC/C

Рейтингові агентства S&P і Fitch знизили рейтинг України в іноземній валюті. Аналітики вважають, що реструктуризація боргу може бути проблемною. Про це повідомляє Reuters.

S&P знизило рейтинг України в іноземній валюті до SD/SD з CC/C.

«Враховуючи оголошені умови реструктуризації і відповідно до наших критеріїв, ми розглядаємо угоду як проблемну і рівнозначну дефолту», — йдеться в повідомленні рейтингового агентства.

Fitch знизило довгостроковий рейтинг країни в іноземній валюті з C до RD, оскільки вважає відстрочку виплати боргу завершенням обміну проблемного боргу.

У S&P також заявили, що макроекономічний і фіскальний стрес, викликаний вторгненням Росії в Україну, може послабити здатність уряду України залишатися в курсі своїх боргових зобов'язань у національній валюті, і знизило рейтинг країни в національній валюті до CCC+/C з B-/B.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує погіршення економічної ситуації в Україні, чому сприяють бойові дії, високий бюджетний дефіцит, скорочення української економіки, зростання держборгу, зниження валютних резервів та зниження експортних доходів. Все це, за версією агентства, загрожує подальшим зростанням інфляції, девальвацією національної валюти, а в майбутньому навіть дефолтом держави.

Теги: рейтинг

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