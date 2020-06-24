Фонд гарантування виставляє на аукціон 12 земельних ділянок «Дельта Банку»



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Деякі ділянки придатні для ведення підсобного сільського господарства

Пул складається з 12 земельних ділянок загальною площею 63,62 га

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставить на продаж 12 земельних ділянок, які обліковуються на балансі «Дельта Банку». Відкриті торги пройдуть на електронному майданчику ProZоrro.Продажі.

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Пул складається з 12 земельних ділянок загальною площею 63,62 га, різного цільового призначення, розташованих в трьох областях України - Київській, Житомирській та Закарпатській.

Зокрема, до цього пулу активів увійшли:

дві земельні ділянки площею 3,3764 га та 3,8823 га, розташовані за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, Білогородська сільська рада;

три земельні ділянки площею 10 га, 3,3995 га, 10 га, розташовані за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н, Ставищенська сільська рада;

три земельні ділянки площею 2,2493 га, 2,2524 га та 2,2525 га, розташовані за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, Великоолександрівська сільська рада;

земельна ділянка площею 1,422 га, розташована за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, Рославичівська сільська рада;

земельна ділянка площею 0,1428 га, розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н. Вишеньківська сільська рада;

земельна ділянка площею 24 га, розташована за адресою: Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Люта;

земельна ділянка площею 0,6375 га, розташована за адресою: Київська обл., Васильківського р-н, Рославичівська сільська рада.





У ФГВФО додали, що всі ці земельні ділянки раніше неодноразово виставлялися на продаж індивідуально і в складі пулів, але поки не знайшли свого покупця. Стартова ціна пулу - 6,77 млн грн.

Відкриті торги пройдуть за голландською моделлю аукціону. Деякі ділянки придатні для ведення підсобного сільського господарства.

Між іншим, як повідомив посол України в Туреччині, турецькі підприємці цікавляться змінами українського законодавства щодо ринку землі, перспективами співпраці у сфері державно-приватного партнерства та створенням індустріальних парків та зон.