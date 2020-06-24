ЄС вдвічі зменшив мито на імпорт зернових



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В Європейському союзі почало діяти нове мито на імпорт зернових культур

Європейський союз знизив імпортне мито на кукурудзу, жито і сорго до € 4,65 ($ 5,27) за тонну.

Про це повідомляється в офіційному журналі Європейської комісії.

Імпортне мито на зернові знизилася у 2,2 рази, якщо порівнювати з попереднім митом в розмірі €10,4 за тонну, яке було підвищено 6 травня.

Нові мита вступили в силу 23 червня.

Між іншим. Нацбанк назвав єдину галузь, яка не погіршила показники у першому квартал. За даними регулятора, у першому кварталі 2020 року погіршилися показники діяльності практично всіх галузей економіки України, за винятком сільського господарства.

Однак слід зазначити, що у Мінекономіки визнали різке скорочення врожаю зерна у цьому році. Україна планує цього року зібрати близько 68 млн тонн зернових, це на 10 млн тонн менше, ніж у 2019 році.

Нагадаємо, Україна продовжує активно вивозити зерно. Експорт пшениці на третину більший, ніж минулого сезону. Від початку маркетингового року (липень 2019 - червень 2020) станом на 8 травня 2020 року експорт зернових з України досяг 51,47 млн тонн. Цього сезону експорт зернових на 8,16 млн тонн або 19% перевищує показник за аналогічний період минулого маркетингового року (43,3 млн тонн).

Нагадаємо, у Мінекономіки стверджують, що з початку року обсяги експорту й імпорту знизились.



