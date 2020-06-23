Мін'юст призначив нового керівника «СЕТАМ»



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З 13 березня Олександр Мамро виконував обов’язки гендиректора СЕТАМ

Гендиректором державного підприємства «СЕТАМ» став Олександр Мамро

Міністерство юстиції призначило гендиректором державного підприємства «СЕТАМ» став Олександр Мамро. Про це повідомляє пресслужба «СЕТАМ» у Facebook.

Відповідно до указу Мін'юсту від 19 червня, Мамро почав виконувати обов'язків гендиректора на умовах контракту з 22 червня.

«Основні пріоритети для мене на посаді - підвищення ефективності роботи підприємства, боротьба з корупцією та повернення довіри до державних органів та СЕТАМ зокрема», - заявив Мамро.

З 13 березня Олександр Мамро виконував обов’язки гендиректора СЕТАМ. З 2004 по 2009 рр. працював у юридичному відділі, Управлінні оперативно-правового супроводження матеріалів податкової служби в судових установах Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації Києва.



У 2009-2012 рр. очолював юридичне управління ТОВ «Євро Лізинг».



У 2012-2019 рр. – засновник/директор юридичної компанії «Тріпл Сі», учасник асоціації лізингодавців України.

Нагадаємо, 10 лютого цього року виконувачем обов'язки гендиректора СЕТАМ було призначено Миколу Писанчина.

До відома, «СЕТАМ» (OpenMarket) - держпідприємство, створене Міністерством юстиції у серпні 2015 року «для сприяння реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів або посадових осіб».