Турецький бізнес вже чекає розпродажу українських земель, – дипломат



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Офіційно вільний ринок землі в Україні стартує з 1 липня 2021 року

Підприємці з Туреччини заявили, що готові вкладати гроші в українські землі

Турецькі підприємці цікавляться змінами українського законодавства щодо ринку землі, перспективами співпраці у сфері державно-приватного партнерства та створенням індустріальних парків та зон.

Про це розповів посол України в Туреччині Андрій Сибіга після зустрічі з членами правління Асоціації кримськотатарських підприємців Туреччини, України, Румунії та Криму (Turtksid).

«З турецького боку бачу значну увагу до внесення змін до законодавства щодо ринку землі та по земельній реформі. Друге – це втілення в життя законодавства у сфері державно-приватного партнерства. І ще одне питання - створення індустріальних парків та зон», - сказав Сибіга.

За його словами, ця тема завжди звучить під час діалогу з турецькими підприємцями і викликає інтерес, бо технопарки – це майданчики, які приваблюють інвестиції, нові технології, де впроваджується новий стиль менеджменту.

«Побудова індустріальних парків та зон, яка вже діє в нашій країні, позитивно вплинула на ведення бізнесу в Україні турецькими компаніями та буде додатковою атракцією для бізнесу, не лише турецького, а й в цілому», - підкреслив дипломат.

Зустріч Андрія Сибіги з бізнесменами в Анкарі

За його словами, зараз тривають зустрічі, спрямовані на мінімізацію наслідків пандемії для двосторонніх економічних відносин.

«Звичайно, пандемія певним чином позначиться на цій динаміці. Одне з головних завдань діяльності дипломатичної служби – мінімізація взаємних наслідків для спільних бізнесів. З цією метою ми проводимо зустрічі з бізнесменами, які мають практичний досвід роботи в Україні, та з тими, хто ще на етапі вивчення перспектив», - сказав Сибіга.

Нагадаємо, що офіційно вільний ринок землі в Україні стартує з 1 липня 2021 року. Але з моменту опублікування закону №552-IX Кабмін протягом шести місяців повинен запустити доступну земельну іпотеку для фізичних і юридичних осіб.

Між іншим, в Україні під відкриття ринку землі активізувалися шахраї. Главком повідомляв, як працює їхня схема.

Нагадаємо, 13 квітня голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№ 2178-10).

28 квітня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №2178-10 про ринок землі. Документ набуде чинності з 1 липня 2021 року