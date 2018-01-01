Форум у Давосі: Клімкін підписав угоду зі Швейцарією

Політики України та Швейцарії обговорили, зокрема, питання активізації двостороннього співробітництва в торговельно-економічній сфері

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з очільником Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассісом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє прес-служба МЗС. Під час зустрічі було підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Федеральною Радою Швейцарії про здійснення оплачуваної



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Павло Клімкін з Іньяціо Кассісом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Політики України та Швейцарії обговорили, зокрема, питання активізації двостороннього співробітництва в торговельно-економічній сфері

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з очільником Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассісом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє прес-служба МЗС.

Під час зустрічі було підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Федеральною Радою Швейцарії про здійснення оплачуваної діяльності особами, супроводжуючими співробітників дипломатичних представництв, консульських установ та постійних представництв при міжнародній організації.

Сторони обговорили питання активізації двостороннього співробітництва в торговельно-економічній сфері, гуманітарної заангажованості Швейцарії в Україні, а також взаємодії в рамках міжнародних організацій, зокрема Раді Європи.

Швейцарській стороні було висловлено вдячність за підтримку українських ініціатив з проблематики Криму і очікування щодо їх підтримки в майбутньому.

Також повідомляється, що Клімкін запросив швейцарського колегу відвідати Україну.