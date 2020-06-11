Київ відмовляється від знезараження води хлором



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На 13 з 14 діючих артезіанських насосних станціях знезаражують воду гіпохлоритом натрію

Київ має намір повністю відмовитись від рідкого хлору в процесі знезараження питної води та перейти на європейські технології очищення. На сьогодні в Києві на 13 з 14 діючих артезіанських насосних станціях Київводоканал запровадив технології знезараження питної води гіпохлоритом натрію. Про це сьогодні під час інспекції водопровідної насосної станції «Мінська» повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

Також цього року на Дніпровській водопровідній станції, що постачає воду для майже 30% киян, цього року збудують цех знезараження діоксидом хлору – прогресивний метод знезараження, який широко використовується в Європі.

«Ми сьогодні відвідали станцію «Мінська», яка забезпечує водопостачання близько 50 тисяч споживачів Києва. Це один із 13 об’єктів, де провели реконструкцію. У результаті знезараження води здійснюється гіпохлоритом натрію замість небезпечного рідкого хлору. Використання гіпохлориту для знезараження води значно покращує її запах, присмак, колір тощо», – пояснив Пантелеєв.

Він зазначив, що місто має намір за кілька років повністю відмовитись від рідкого хлору.

«Усі артезіанські насосні станції знаходяться в міській забудові. Відмова від рідкого хлору обладнання підвищить безпечність та екологічність процесу знезараження води. Адже транспортування та зберігання хлору – це колосальні ризики та потенційна екологічна загроза», – сказав заступник голови КМДА.

За його словами, на Дніпровській водопровідній станції впроваджують технологію діоксиду хлору. Наразі триває будівництво відповідного цеху знезараження, введення в роботу якого планують уже цього року.

На сьогодні водопостачання міста здійснюється за допомогою роботи Деснянської водопровідної станції, що забезпечує водопостачання 60% споживачів столиці, Дніпровської водопровідна станції (30% споживачів), насосних водопровідних станцій (близько 10% споживачів міста).