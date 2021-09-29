«Гарантований покупець» продав електроенергію на вересень-жовтень дорожче з-поміж всіх держкомпаній

Ціна продаж «Гарпоком» електроенергії з поставкою у жовтні 2021 базовим навантаженням виявилася на 22% вища за таку ж ціну «Центренерго»

Для постачання у жовтні ціна реалізації «Гарпоком» базового навантаження була вища від інших держкомпаній на 12-22%

ДП «Гарантований покупець» реалізувало електроенергію з поставкою в вересні-жовтні 2021 року за найвищою ціною серед державних компаній ПАТ «Центренерго» та НАЕК «Енергоатом».

Про це повідомило видання ExPro з посиланням на аналіз результатів аукціонів з продажу електроенергії на майданчику «Української енергетичної біржі».

Зокрема для поставки у жовтні ціна реалізації ДП «Гарпоком» базового навантаження була вища від інших держкомпаній на 12-22%.

Зокрема ціна продаж «Гарпоком» електроенергії з поставкою у жовтні 2021 базовим навантаженням виявилася на 22% вища за таку ж ціну «Центренерго» та на 12% – від ціни base load «Енергоатома».

ДП «Гарантований покупець» 30 липня провів аукціон на якому поставка «бази» протягом вересня цього року була продана за середньозважною ціною 1529 грн/МВт-год, що на 15% більше середньозваженої ціни продажу «Центренерго».

У той же час ПАТ «Центренерго» провело ряд аукціонів на яких базове навантаження з поставкою у вересні було реалізоване в діапазоні цін від 1240 грн/МВт-год до 2215,3 грн/МВт-год. Середньозважена ціна продажу базового навантаження склала 1325 грн/МВт-год на вересень.

НАЕК «Енергоатом» на вересень продавав базове навантаження за цінами 1230-1724 грн/МВт-год, компанія проводила відповідні аукціони протягом періоду з 18 травня по 17 серпня, при цьому середньозважена ціна реалізації base load з поставкою у вересні склала 1541 грн/МВт-год.

Також видання зазначає, що якщо порівнювати поставку базового навантаження від цих же компаній у жовтні цього року, то «Центренерго» забезпечило реалізацію за середньозваженою ціною на рівні 1253 грн/МВт-год, «Енергоатом» – 1369 грн/МВт-год та «Гарантований покупець» – 1529 грн/МВт-год.