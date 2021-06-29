«Газпром» відмовився бронювати додаткові потужності України для транзиту газу

У червні «Газпром» прокачує через Україну в середньому по 124 млн м 3 на добу, тобто повністю вибирає заброньований обсяг

У «Газпрому» на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд м3

Російський «Газпром» на аукціоні 29 червня знову відмовився бронювати на липень додаткову транзитну потужність України обсягом 63,7 млн кубометрів газу на добу. Про це повідомляє «Інтерфакс».

У «Газпрому» на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд м3 – це 109 млн куб. м на добу. Ще 15 млн м3 твердих потужностей заброньовано додатково на аукціоні 21 червня – загалом 124 млн м3 на добу.

У червні «Газпром» прокачує через Україну в середньому по 124 млн м3 на добу, тобто повністю вибирає заброньований обсяг. У разі, якщо аукціон потужності проходить з реалізацією у 100%, може бути організовано аукціон на переривані потужності.

Раніше цього року «Газпром» не бронював переривані потужності – так було з аукціонами на травень і на червень.

Однак на липень призначено планові ремонти на головних експортних магістралях концерну: «Північний потік» (170 млн м3 на добу) стане на щорічну профілактику з 13 до 23 липня, «Ямал-Європа» (близько 100 млн м3 на добу) – з 6 до 10 липня.

Баланс газового ринку Європи стає дедалі більш напруженим через невластиве сезонній закономірності падіння поставок СПГ. Через планові ремонти знижуються і поставки трубопровідного газу.

Зазначимо, у червні Рада схвалила за основу закон, який дозволить вибивати компенсацію з «Газпрому».