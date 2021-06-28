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    Киян очікує подорожчання комуналки: за що і хто платитиме більше

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    Комунальні платежі киян зростуть - Киян очікує подорожчання комуналки: за що і хто платитиме більше
    Комунальні платежі киян зростуть
    Фото з відкритих джерел

    Зростають тарифи на газ і електроенергію

    Новий опалювальний сезон буде нелегким для киян. Справа в тому, що вже з 1 липня тариф на газ складатиме 10-12 гривень за кубометр, а до осені ціна буде тільки зростати. А крім газу, подорожчає ще й електроенергія.

    Більше платитимуть ті кияни, які часто користуються побутовою електротехнікою.

    Влада задумала впровадити диференційований тариф. Так, кияни, які споживають до 100 кіловат електроенергії на місяць, платитимуть 1,68 гривні за кВт·год, а ті, хто споживає до 300-500 кіловат – більше 2-3 грн за кВт·год.

    Співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич розповів, скільки в підсумку будуть платити кияни в опалювальному сезоні 2021/2022, повідомляє 44.ua.

    «Виходить, ті, у кого вдома встановлені, наприклад, кондиціонери та інша побутова техніка, будуть платити більше. Альтернативи цьому рішенню немає. Підвищувати тарифи потрібно в будь-якому випадку. Єдиний плюс в тому, що вразливі верстви населення отримують низький тариф», – говорить експерт.

    Оскільки зросте ще й ціна на газ, то Марунич прогнозує, що субсидій на всіх вистачить. «Все дорожчає, а зарплати ростуть не так швидко. Субсидій потрібно більше. Бюджет доведеться переглядати, щоб знайти фінансування для нових субсидій», – каже він.

    Після подорожчання тарифів зростуть борги за комуналку, вважає експерт.

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    Теги: Київ газ тарифи електроенергія кияни
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    Киян очікує подорожчання комуналки: за що і хто платитиме більше