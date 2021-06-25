Тариф на газ із 1 липня. Постачальники оголошують ціни

Подекуди ціни на газ сягають майже 15 грн за кубометр

Ціни на газ в рамках місячних тарифних планів справді зросли

Газопостачальні компанії почали оприлюднювати свої цінники на липень. Вартість кубометра газу, залежно від постачальника, коливається від 7,80 до 13,50 грн. Про це повідомляє ГазПравда.

Нагадаємо, як базові діють саме річні фіксовані ціни, які компанії можуть змінювати лише в бік зниження. Але за бажанням клієнти можуть перейти на місячні пропозиції, що змінюються залежно від ситуації на ринку.

А ціни в рамках місячних тарифних планів справді зросли на тлі подорожчання ресурсу на європейському ринку. Подекуди вони сягають майже 15 грн за кубометр.

Фахівці відзначають: природний газ на європейських біржах дорожчає насамперед через сезонні фактори, зокрема – високий попит, низькі запаси в сховищах, а також зловживання російського «Газпрому», який штучно обмежує обсяги постачання палива на європейський ринок.

Нагадаємо, Міністерство економіки оприлюднило «Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2022-2024 роки», який Кабінет міністрів схвалив наприкінці травня. У ньому йдеться про значне підвищення комунальних тарифів. Цього року тарифи для населення на гарячу воду та опалення зростуть на 33%.

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