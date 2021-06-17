Рада схвалила за основу закон, який дозволить вибивати компенсацію з «Газпрому»

«Газпром» вже 15 років забороняє транзит через свою газотранспортну систему з Середньої Азії в Україну

Парламент без обговорення прийняв за основу урядовий законопроєкт

Верховна Рада без обговорення прийняла за основу урядовий законопроєкт, що дозволяє НАК «Нафтогаз України» стягнути з російського «Газпрому» компенсацію.

За законопроєкт № 5267 проголосували 308 депутатів.

Як пояснив перед голосуванням голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, законопроєкт «потрібен, щоб ми могли вимагати гроші від «Газпрому» щодо компенсації для НАК «Нафтогаз України».

Зокрема, документ вносить зміни до закону «Про виконавче провадження».

Раніше голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявляв, що Україна готує новий позов до «Газпрому» в Стокгольмський арбітраж.

Справа в тому, що «Газпром» вже 15 років забороняє транзит через свою газотранспортну систему з Середньої Азії в Україну. «Нафтогаз» має намір змінити цю ситуацію.

«Мова йде про десятки мільярдів кубічних метрів. Тільки лише газ із Середньої Азії може заповнити всю українську систему транзиту газу», – відзначав Вітренко.

Раніше Вітренко визнав, що його призначення головою «Нафтогазу» не відповідало «західним стандартам».