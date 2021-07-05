«Газпром» відмовився збільшити транзит газу через Україну

Російський «Газпром» не став бронювати потужності через Польщу і Україну на річних аукціонах

Аукціони пройшли на платформах бронювання GSA Platform і Regional Booking Platform

Російський «Газпром» не став бронювати потужності на наступний газовий рік через Польщу і Україну на річних аукціонах. Аукціони пройшли на платформах бронювання GSA Platform і Regional Booking Platform.

Як пише «Интерфакс», «Оператор газотранспортної системи України» виставляв для річного бронювання додаткові «тверді» потужності в 9,8 млн м3 на добу (на додаток до довгострокового контракту в обсязі 40 млрд м3 на рік – це 109 млн м3 на добу).

У той же час, польський Gas System виставив потужності газопроводу «Ямал-Європа» в 79 млн м3 на добу.

Спочатку «Оператор газотранспортної системи України» виставляв на аукціон 15 млн м3 на добу, але потім пропозиція скоротилася до 9,8 млн м3 на добу.

«Газпром» не став бронювати потужності через Польщу і Україну на річних аукціонах», – резюмується у повідомленні.

До слова, Україна готова судитися з «Газпромом» через заборону на транзит газу з Середньої Азії.

Нагадаємо, наприкінці червня газ у Європі підскочив до $400. після відмови «Газпрому» від додаткового транзиту у липні.

У «Газпрому» на 2021 рік діє довгострокове бронювання потужностей української ГТС в обсязі 40 млрд кубометрів, що становить 109 млн кубометрів на добу. Крім того, 15 млн кубометрів твердих потужностей заброньовано додатково на аукціоні 21 червня.