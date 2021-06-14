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    Україна готова судитися з «Газпромом» через заборону на транзит газу з Середньої Азії

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    Україна готова судитися з «Газпромом» через заборону на транзит газу з Середньої Азії
    Фото: УНІАН

    «Нафтогаз» готує офіційні запити для отримання дозволу на транзит газу з Середньої Азії по системі «Газпрому»

    Україна готова подати позов проти російського «Газпрому», якщо російський монополіст сприяти транзиту з Середньої Азії через газотранспортну систему України. Цей газ міг би заповнити ГТС України. Про це сказав глава НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко в інтерв'ю виданню Financial Times.

    «Мова йде про десятки мільярдів кубічних метрів. Тільки лише газ із Середньої Азії може заповнити всю українську систему транзиту газу», – сказав він.

    Як зазначив Вітренко «Нафтогаз» готує офіційні запити для отримання дозволу на транзит газу з Середньої Азії по системі «Газпрому» і на узгодження можуть піти місяці.

    Якщо «Газпром» відмовить, то наступним кроком буде скарга в антимонопольні органи Євросоюзу і подача позову в міжнародний арбітраж. Вітренко зазначив, що судові розгляди можуть затягнутися на роки.

    «Газпром» вже 15 років забороняє транзит по своїй газотранспортній системі з Середньої Азії в Україну.

    Раніше, Вітренко визнав, що його призначення головою «Нафтогазу» не відповідало «західним стандартам».

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    Теги: газ Нафтогаз України Газпром ціни транзит ГТС Юрій Вітренко
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    Україна готова судитися з «Газпромом» через заборону на транзит газу з Середньої Азії