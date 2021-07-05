«Балканський потік»: Сербія та Угорщина добудували газопровід в обхід України

З 1 жовтня через Сербію в Центральну Європу почнуть надходити перші партії транзитного газу

Через «Балканський потік» газ з Туреччини буде в обхід України надходити до Центральної Європи

Сербія та Угорщина оголосили про підключення газопроводу «Балканський потік» до угорської газотранспортної системи.

Як повідомляє телеканал N1 Info, через нього газ з Туреччини буде в обхід України надходити до Центральної Європи.

Зазначається, що державне підприємство Srbijagas та угорська компанія FGSZ оголосили про з'єднання трубопроводу на кордоні з Угорщиною в неділю, 4 липня.

З 1 жовтня через Сербію в Центральну Європу почнуть надходити перші партії транзитного газу.

За словами генерального директора Srbijagas Душана Баятовича, вони нарешті закінчили довгострокову роботу, щоб Сербія вирішила питання отримання іншого маршруту постачання газу, а не тільки з України.

«У Сербії ніхто більше не замерзне, та ціна на газ для домогосподарств також не зміниться з осені», – заявив Баятович.

До слова, сенатор-республіканець блокує кадрові призначення Держдепартаменту через «Північний потік–2».

Раніше Державний департамент наклав санкції на деякі російські кораблі і організації, що беруть участь в трубопроводі, але скасував їх щодо компанії Nord Stream 2, що будує газогін, всупереч думці республіканців і демократів, які виступають проти будівництва трубопроводу. Адміністрація Байдена заявила, що відмова від санкцій, проти яких виступає американський союзник Німеччина, відповідає інтересам національної безпеки США. Проєкт подвоїть постачання російського газу до Німеччини, минаючи Україну, економіка якої залежить від плати за газ, який проходить через країну.